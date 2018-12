Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. “Vremea…

- Schimbarile climaterice provoaca fenomene extreme pe tot globul. In Libia, Din cauza ploilor torențiale, desertul a fost acoperit de ape. In Arabia Sauda, una dintre cele mai secetoase țari din lume, a plouat cu bucați de gheața iar in China temperaturi au ajuns la un record minim de -43 de grade.…

- Carosabilul drumurilor national este curat si uscat. S-a actionat preventiv cu 2,5 tone sare in Pasul Prislop si pe Dealul Stefanitei. Temperaturi negative pentru ziua de astazi. Vremea ramane deosebit de rece, geroasa noaptea si dimineata. Temperaturi maxime cuprinse intre 1 grad si 3 grade iar minimele…

- Minus 21 de grade se vor inregistra in Harghita, in timp ce, in tarile nordice, temperaturile raman pozitive. Doboram record dupa record. Astazi, in ultima zi din noiembrie, la munte s-au inregistrat minus 20 de grade Celsius. Iar maine, de Ziua Nationala, va fi mai rau de atat.

- ANM ne surprinde din nou, insa de aceasta data cu grade in plus, in weekendul 23-25 noiembrie. Meteorologii anunța pentru vineri o zi destul de rece, iar norii nu vor lipsi de pe cer. Insa, sambata și duminica ne vom bucura de prezența soarelui, dar cu temperaturi ce vor ajunge la 15 grade Celsius.…

- In noptile senine, frigul este adesea patrunzator, iar bruma si inghetul la sol sunt fenomene des intalnite. Masele de aer umed si cele reci continentale ce se deplaseaza dinspre Campia Rusa se intalnesc adesea deasupra tarii noastre astfel ca vremea se mentine inchisa si umeda zile de-a randul, scrie…

- Astazi cerul va fi variabil in toata tara, iar precipitatii nu se prevad. Vantul va sufla slab. La Briceni si Soroca se vor inregistra 17 grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei se asteapta 19 grade Celsius. La Tiraspol si Leova se vor inregistra 20 grade.

- In sfarșit putem savura zilele frumoase de toamna, cu temperaturi placute și soare stralucitor. Vremea va fi frumoasa saptamana care vine, cu temperaturi ușor mai ridicate decat saptamana anterioara. Chiar daca minimele raman ușor coborate, ne vom bucura de maxime ce ating 20-22 grade Celsius. Se pare…