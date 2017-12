Stiri pe aceeasi tema

- Google Maps poate fi cu adevarat folositor pentru a explora intrega lume, din fața calculatorului. Cu toate acestea, sunt cateva locuri pe care aplicația le ascunde de ochii curioșilor. In cale mai multe cazuri, Google Maps „cenzureaza” bazele militare, insa și locuri care aparent nu au nimic in neregula.…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- Lantul de restaurante din Statele Unite a inchis 909 unitati in 2017, pe teritoriul Statelor Unite, aproape de trei ori mai multe decat in anul precedent. Subway are 25.835 de locatii deschise, potrivit unui reprezentant, in comparatie cu 26.744 de locatii deschise in 2016. Aceste date se refera doar…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- UPDATE Doua persoane au murit.Grav accident petrecut pe DN 1! Trei mașini au fost implicate in tragicul accident in urma caruiau au rezultat 12 victime. Traficul e blocat, in localitatea Lugașu de Jos. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii rutieri se afla la fața locului…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, iar traficantii de brazi si-au facut simtita deja prezenta in judet. Vineri dimineata, o patrula de politie a oprit in comuna Valea Moldovei doua carute in care se aflau o femeie in varsta de 29 de ani si doi fii minori ai acesteia, unul de 15 ani si celalalt de…

- Un barbat insurat din China a zburat peste 1.100 de kilometri pentru a intalni o femeie cunoscuta pe internet. In loc sa dea peste aceasta, acolo a avut parte de o surpriza neplacuta. Era asteptat de sotul femeii si de prietenii acestuia. Barbatul a fost legat de un copac si batut de acestia cu curele,…

- Aglomerația și graba la volan fac victime. Un accident in lanț a avut loc in urma cu puțin timp la Pasajul Michelangelo din Timișoara. Trei mașini au intrat in coliziune. Din primele informații, este vorba de nepastrarea distanței regulamentare intre autourisme. In urma accidentului, o persoana a fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani este in stare grava, fiind resuscitat, dupa ce a intrat, marti seara, cu masina sub un TIR incarcat cu paleti, pe DN1A, in localitatea Blejoi, din judetul Prahova. Traficul se desfasoara pe un singur sens, alternativ.

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Traficul de droguri, coruptia si saracia au facut din multe destinatii turistice orase periculoase si evitate de cei care doresc sa-si petreaca vacanta pe o plaja însorita. Barquisimeto, Venezuela - Orasul are în jur de un milion de locuitori, însa 57 de persoane mor…

- Un accident rutier in care au fost implicate șapte autoturisme s-a produs luni seara pe bd Geniului, pe sensul spre piața Leu, doua persoane fiind ranite ușor. Potrivit polițiștilor rutieri, cauza probabila a accidentului este nepastrarea distanței între vehicule.…

- Frumusețe, lux, stralucire. Aceasta a fost viziunea noii Prime Doamne pentru Craciunul din acest an de la Casa Alba. Inca de zilele trecute, Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a anceput sa decoreze Casa Alba pentru venirea lui Moș Craciun.

- Traficul rutier este restrictionat vineri, in centrul Capitalei, incepand cu ora 4.00, pentru parada de Ziua Nationala. De asemenea, mai multe trasee ale mijloacelor de transport in comun vor fi modificate, iar numarul celor de pe liniile de tramvai 41 si 42 si de autobuze 105, 131 si 330 va fi suplimentat.…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale organizeaza confrința cu tema „Deconspirarea și reținerea unui grup criminal organizat, specializat in traficul internațional de droguri".

- Tragedie astazi dimineata la Viseu de Jos. Soferul unui BMW a facut prapat pe DN18. In urma impactului pasagerul din dreapta a decedat, cu toate ca medicii l-au resuscitat aproape o ora, iar soferul a fost scos de pompieri si dus la spital in stare grava. Traficul rutier este blocat conform vasiledale.ro…

- Accidentul s-a petrecut in timpul unei manevre de ridicare a unui element de construcție. O bucata din macara a cazut spre Casa Sindicatelor de pe strada Liviu Gabor, iar cealalta a ramas in consola, sprijinita pe acoperișul de la ultimul etaj al construcției noului corp de cladire al spitalului.…

- Retailerul online Fashion Days a inregistrat vanzari record de 26,2 milioane de lei de Black Friday 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent. Potrivit datelor furnizate de firma, peste 300.000 de comenzi au fost plasate cu ocazia reducerilor de Black Friday, iar valoarea medie a unei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN56A Drobeta Turnu Severin Calafat, in zona localitatii Rogova, judetul Mehedinti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 2 autovehicule. Cauza producerii a fost intrarea…

- Traficul rutier intre Mediaș și Sighișoara a fost afectat, marti, din cauza unui accident rutier ce a avut loc in zona Dumbraveni. Un șofer in varsta de 27 de ani din Mureș, care circula dinspre Mediaș catre Dumbraveni, la efectuarea virajului la stanga nu a acordat prioritate unui alt autoturism…

- Cel putin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniti in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granita dintre Iran si Irak, potrivit informatiilor aparute luni pe agentia iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Un autoturism a incurcat circulația pe DN 71, la ieșire din municipiul Targoviște spre Pucioasa. Un cititor Gazeta Damboviței a Post-ul De la cititori: O mașina lasata pe șosea, cu farurile stinse, a ingreunat traficul pe DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fara surorile Williams, dar cu Sloane Stephens, echipa feminina de tenis a Statelor Unite spera sa puna capat unei lungi secete in finala Fed Cup, cu Belarus (fara vedeta sa Victoria Azarenka), sambata și duminica la Minsk. Selecționata americana deține recordul cu 17 titluri,…

- "In autoturism se aflau trei persoane, dintre care doua incarcerate. Cele doua persoane incarcerate au fost descarcerate de catre colegii mei de la secția de pompieri Dragalina. Din pacate, acestea erau in stop cardiorespirator. S-au efectuat manevre de resuscitare fara succes. Sunt decedate, barbat…

- Nayyar Iqbal Rana, un diplomat pakistanez in Afganistan, a fost impuscat mortal, luni, in apropierea resedintei sale din orasul Jalalabad. Autorul nu a fost inca gasit de autoritati. "Astazi am primit trupul lui Nayyar Iqbal Rana in Torkham. Frontierea dintre Pakistan si Afganistan este…

- In urma evenimentului rutier nu s-au inregistrat victime, menționeaza sursa citata. Accidentul a avut loc pe raza județului Cluj, imediat dupa limita cu județul Alba. A fost luata masura dirijarii pe ruta ocolitoare Unirea — Lunca Mureșului — Luncani — Campia Turzii, precizeaza IPJ Alba.

- 2017 este cel mai fierbinte an fara El Nino din istorie și al treilea inregistrat vreodata dupa 2015 și 2016, care au fost incalzite și de fenomenul El Nino, transmite Organizația Mondiala de Meteorologie intr-un raport pentru ONU. Chiar daca sunt incluse evenimentele meteorologice ciclice – care vor…

- Decizie extrem de importanta la Casa Alba. Melania si Donald Trump au fost imortalizati. Oficial. Ce s-a intamplat de fapt? Casa Alba a prezentat noi portrete oficiale ale presedintelui Donald Trump si vicepresedintelui Michael Pence, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Citește și: Total…

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- New York a fost tinta unui nou atac terorist, nu departe de locul fostelor Turnuri Gemene. Opt oameni au murit si cel putin 11 sunt grav raniti dupa ce o camioneta a intrat în multime. Soferul a patruns pe o pista de biciclete si i-a doborât pe toti cei ce i-au iesit în cale.…

- Statele Unite au publicat vineri o lista de 39 de societați de armament ruse cu care va fi interzis comerțul, conform unei noi legi americane, transmite AFP citata de Agerpres. Printre aceste societați legate de armata și de agențiile de informații ale Rusiei se numara mari grupuri de export,…

- Presedintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, doreste sa faca publice o serie de documente clasificate cu privire la asasinarea lui Kennedy. Documentele, care includ rapoarte si relatari ale FBI si CIA, pot confirma sau infirma relatarile dintr-o carte publicata la inceputul acestui an care au…

- Donald Trump a anuntat deschiderea unei ere de tranzitie spre pace in Siria, care va presupune implicarea diplomatica a Statelor Unite. Pe de alta parte, Ministerul rus al Apararii a criticat bombardamentele desfasurate de coalitia impotriva Statului Islamic si a apreciat ca victoria de la Rakka nu…

- Coreea de Nord este pe punctul de a dezvolta rachete nucleare capabile sa loveasca teritoriul american, a declarat Mike Pompeo, directorul CIA. Oficialul a subliniat ca Washingtonul continua sa prefere diplomatia si sanctiunile ca solutii pentru rezolvarea chestiunii programului balistic si…

- Irlanda a ordonat inchiderea tuturor scolilor luni, inaintea sosirii pe teritoriul acestei tari a uraganului Ophelia, cel mai important inregistrat pana acum in estul Oceanului Atlantic, informeaza AFP. Uraganul Ophelia urmeaza sa se transforme in furtuna ‘post-tropicala’, insa luni se va mentine ‘puternic’…

- Cel mai atroce atentat din istoria moderna a Statelor Unite a creat un sentiment uriaș de frustrare: nu exista înca o pista valida pentru a explica gestul abdominabil al lui Stephen Paddock.

- Israelul a decis retragerea din UNESCO, in semn de solidaritate cu Statele Unite. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat Ministerului israelian de Externe sa lanseze procedurile pentru retragerea Israelului din UNESCO, a comunicat joi seara Guvernul israelian.Benjamin Netanyahu a salutat…

- Ministerul de Externe rus nu exclude posibilitatea de a-i ordona Washingtonului sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia la 300 de persoane, sau mai putin, potrivit sefului Departamentului pentru America de Nord al ministerului, Gheorghi Borisenko, citat de agentia RIA, transmite miercuri Reuters.In…

- Un purtator de cuvant al fortelor armate din Iran l-a avertizat marti pe presedintele american Donald Trump sa nu ameninte republica islamica, afirmand ca fortele iraniene le-ar da Statelor Unite "noi lectii", relateaza Reuters.

- Noi evacuari au fost ordonate in Satele Unite din cauza uraganului Nate. Meteorologii spun ca Nate s-a transformat dintr-o furtuna tropicala intr-un uragan dupa ce a lovit Mexicul și se așteapta sa devina tot mai puternic pe cand va lovi coasta Statelor Unite. Advertisement Meteorologii au avertizat…

- Motivul celui mai mare masacru terorist cu arme de foc din istoria Statelor Unite continua sa ramana invaluit in mister. In timp ce autoritațile bajbaie, teoriile conspiraționiste și speculațiile infloresc

- Controversatele legi ale justitiei, care au primit aviz negativ de la sute de magistrati, CSM, dar si zeci de ONG-uri si organisme internationale, ar urma sa intre in Parlament saptamana viitoare. Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, IGNORA astfel vocea expertilor, organismelor internationale si…

- La aceasta ora, in Las Vegas, sute de oameni stau la cozi, in fata spitalelor, ca sa doneze sange pentru ranitii din masacrul de ieri. Steagurile au fost coborate in berna pe tot teritoriul Statelor Unite, iar presedintele Donald Trump va ajunge la locul tragediei. Iar ancheta continua.

- Dupa ore bune de la masacrul din Las Vegas, presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a postat un mesaj de condoleante pe pagina sa oficiala de Twitter."Cel mai calde condoleanțe și simpatii fața de victimele și familiile teribilului incident din Las Vegas. Dumnezeu sa va binecuvanteze!",…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, nu este jurist și nu cunoaște mecanismele statului de drept din Romania. Reacția oficialului roman a venit dupa ce ambasadorul american a declarat ca SUA au anumite ingrijorari fața de propunerile…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta ca marti, la ora 19.00, incepe inregistrarea pentru Loteria vizelor 2019, care va fi deschisa pentru doar 96 de ore. Inregistrarea electronica in Programul Diversity Visa al Statelor Unite va incepe marti 3 octombrie 2017 la orele 19:00 (ora Romaniei) si va…

- Localnicii din Hawaii, aflat în Oceanul Pacific, au fost avertizați sa se pregateasca pentru un eventual atac nuclear, în urma escaladarii tensiunilor cu statul nord-coreean, informeaza The Independent, potrivit Mediafax. Gene Ward, un reprezentant al statului, a declarat…