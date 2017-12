Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit de la o poveste scrisa pe instagram de Mihai Bendeac care a povestit ca Marius Niculae ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. "Eram, zilele trecute, in parcarea unui Mall. Cautam un loc de parcare. Ma invarteam de ceva timp. La un moment dat, exact in fata…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- Un barbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, dupa ce si-a ucis sotia si cele doua fiice, cu doar câteva zile înainte de Craciun. Cadavrele au fost gasite în casa familiei. Potrivit cancan.ro, crima ar fi avut loc cu doua zile înainte ca trupurile sa fie descoperite.…

- Nutritionistii recomanda ca in Seara de Craciun si in zilele de sarbatori care urmeaza oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, informeaza AGERPRES…

- Mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș le-au oferit și anul acesta cadouri copiilor din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare. Jandarmii, insoțiți de preotul unitații, au vizitat Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare, cu scopul de a aduce zambete…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri sau chiar au fost anulate, vineri, pe aeroportul din Bristol, dupa ce un avion cu 25 de persoane la bord a iesit de pe pista la aterizare. Nicio persoana nu a fost ranita, relateaza mirror.co.uk.Dupa incident, pe retelele de socializare au aparut…

- Politistii valceni au adus astazi, in preajma sarbatorii de Craciun, zambete pe fetele unor copii si a unei batrane din Fauresti. Politistii au mers la fratii Ghita, orfani de tata si parasiti de mama, dar si la alte trei familii ...

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au confiscat 309 brazi de Craciun, in urma unor controale in locuri de comercializare si in trafic. Actiunile de verificare a modului in care este respectata legislatia privind transportul si comercializarea brazilor de Craciun vor continua si in zilele ce…

- Grija pentru paduri nu trebuie sa inlocuiasca bucuria de a avea un brad natural in casa. Atat timp cat te asiguri ca ai achiziționat un brad de la reprezentanții unui ocol silvic și nu unul furat, taiat ilegal dintr-o padure, acesta trebuie sa-și ocupe locul de onoare in fiecare camin, de Craciun. Fie…

- In prag de Craciun, emoțiile și sentimentele sunt mai presus de orice iar magia acestei sarbatori este mai intensa atunci cand vestea nașterii Domnului este insoțita de cadouri, zambete și sclipiri in priviri. Nici politistii din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare nu au lasat sa treaca aceasta perioada…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- Cresterea alarmant de mare a catorva dintre impozitele si taxele locale de catre primarul Catalin Chereches, acum, la final de can, cand baimarenii sunt mai preocupati de pregatirea mesei de Craciun si impodobitul bradului, a fost sortita esecului. Subtila manevra cu pixul in mana si hartia pe masa…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a raspuns pozitiv invitatiei de a participa la cea de-a patra editie a Targului de Craciun organizat de Scoala Gimnaziala Homorod in colaborare cu Primaria Comunei Homoroade. Joi, 21 decembrie la Scoala din Homorod in cadrul Targului de Craciun elevii au pregatit…

- In cursul zilei de de miercuri, 20 decemmbrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica au desfașurat noi activitați in vederea prevenirii și combaterii activitaților ilegale de taiere, transport și valorificare a materialului lemnos. De aceasta data, investigațiile au vizat municipiul mediaș și Gura…

- "În vremurile noastre, daca vrem sa îl marturisim pe Hristos ar trebui sa fim foarte credinciosi, legat de biserica, de traditia crestina, dar pe de alta parte sa fim implicati în actele filantropice, pentru ca asa de multa lume este saraca, este nevoiasa si suferinda. Cât…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat astazi o noua tranșa de 22,2 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Despre aceasta a anunțat premierul Pavel…

- Deschide usa crestineCa venim din nou la tineDrumu-i lung si-am obositDe departe am venit. Si la Viflaeem am fost Unde S-a nascut Hristos, Si-am vazut pe-a Sa mamaPe care Maria-o cheama. Cum umbla din casa-n casa Ca pe fiul ei sa nasca.Umbla-n sus si umbla-n josCa sa nasca pe Hristos.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a cumparat aproape 700 de perechi de sosete de lana, crosetate manual, dintr-un sat din judetul Sibiu, pe care intentioneaza sa le doneze unor camine de batrani. In luna noiembrie, ministrul a cumparat o pereche pentru el si a fost multumit. Un consilier…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- In cursul zilei de ieri, 19 decembrie, intre orele 09:30-13:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej si Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Dej si a comunelor arondate, in vederea combaterii cersetoriei, pentru prevenirea accidentelor rutiere din…

- Ultimele zile pana la Craciun sunt bogate in evenimente, la Iulius Mall Suceava. Spectacole de colinde, ateliere de creație, competiție kendama, sesiuni de dans pe gheața și premii la cumparaturi sunt propunerile indragitei destinații de petrecere a timpului liber. Miercuri, 20 decembrie 2017, la etajul…

- Incepand cu 23 decembrie, in ziua in care va avea loc deschiderea targului, la fiecare oficiu teritorial al Partidului "ȘOR" din municipiul Chișinau, dar și din țara, vor fi puse la dispoziție autobuze, care vor transporta gratuit doritoritorii de a vizita Targul de Craciun din Orhei. De asemenea, este…

- Daca vrei sa iti impresionezi invitatii de Craciun cu o masa speciala, clipuletul de mai sus iti va fi de mare folos. Uita de aranjamentele banale si transforma servetelele in braduti!

- Regia Naționala a Padurilor - Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, darși brazi la ghiveci care provin din pepiniere. ...

- Potrivit mai multor mass-media britanice, actrița americana Meghan Markle și prințul Harry vor petrece impreuna sarbatorile de Craciun și ulterior ar putea anunța ca se casatoresc, scrie digi24.ro.Meghan Markle se afla deja la Londra.

- Patriarhul Daniel a transmis vineri, 24 noiembrie, un mesaj de condoleanțe pentru actrița Stela Popescu in care a subliniat ca aceasta nu era doar o mare artista recunoscuta in Romania și in strainatate, ci era și o femeie credincioasa, participand adesea la slujbele bisericii, in special la Sfanta…

- Taxa pentru comercializarea produselor si suvenirurilor de sarbatori - 1 Martie, 8 Martie, Paste, Craciun si Anul Nou, va fi majorata de la 30 de lei la 100 de lei. Potrivit Digi24, decizia a fost luata astazi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. [citeste si]…

- Aeroportul Heathrow a lansat traditionala sa reclama de Craciun, ce-i are ca protagonisti pe ursii Doris si Edward. Anul acesta, povestea ne poarta pentru început catre prima lor întâlnire, de Craciun. Finalul povestii este unul extrem de emotionant. Reclama de Craciun a…

- Melania Trump si fiul ei, Barron, au intampinat bradul de Craciun pentru Casa Alba. Practic, odata petrecut acest eveniment se lanseaza oficial sezonul sarbatorilor de iarna in America. Traditia bradului de Craciun la Casa Alba dateaza de peste un secol. Iar aceasta sarbatoare intra in atributiile Primei…

- Masa de Craciun conține, in speța, foarte multe feluri de carne. Intrucat in ultima vreme nu exista mezeluri in care sa nu existe aditivi alimentari, aditivii cancerigeni s-au extins și in grasimile care sunt folosite la diferite rețete așa-zise tradiționale. Intr-un interviu ddat pentru ziarul…

- Zeci de mii de localnici și turiști veniți din țara și strainatate au fost prezenți vineri seara, in Piața Mare din centrul istoric al Sibiului, unde s-a deschis Targul de Craciun, realizat la Sibiu de 11 ani dupa modelul celui de la Viena (Austria) și al celor din Germania. Pentru prima…

- Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie de „Servicii pentru „Targul de Craciun” din perioada 05- 22 Decembrie 2017″,conform cerintelor documentatiei de atribuire. Valoarea estimata totala a contractului este de 230.000lei, fara TVA, din care: – 100.000 lei (fara TVA) pentru inchiriere scena…

- Despre manifestarile care vor avea loc pe 1 decembrie, primarul Mihai Chirica a precizat ieri ca acestea nu vor iesi din tipicul anilor precedenti: concert de muzica populara cu artisti ieseni, depuneri de coroane, si va fi mentinuta inclusiv masa traditionala cu fasole si carnati. In Piata Unirii va…

- Faceți parte dintre cei carora nu le place sa auda colinde pe strada sau in magazine inca din luna octombrie? Probabil credeți ca melodiile de Craciun ar trebui sa fie ascultate doar in preajma sarbatorilor de iarna, și nu imediat cum s-a incheiat vara.

- Pregatirile pentru sarbatori sunt in toi la Timișoara! La 1 decembrie va avea loc deschiderea oficiala a targului de Craciun și aprinderea iluminatului specific venirii sarbatorilor de iarna. ”Biroul de organizare din cadrul Primariei Timișoara a pregatit pentru ziua de 1 decembrie un eveniment ce…

- Multi romani sunt nevoiti sa ia drumul strainatatii si sa ii lase pe cei mici in grija rudelor. Este si povestea Lilianei, mama a trei copii de 2, 12 si 15 ani. "Ce sa facem? Trebuie ca nu avem incotro. Viata e grea si copiii cer multe. Vreau si eu sa imi construiesc o casa ca totusi sunt…

- Bijuteria plutitoare are o lungime de 196,2 metri si o suprafata de 650 de metri patratii. Este dotata, intre altele, cu un teren de tenis, un centru de fitness si cu un spa imens, precum si o colectie de 12.000 de sticle de vin. Vasul a vizitat 1213 porturi si a navigat 641 de mile marine.…

- Actrița australiana Nicole Kidman a inaugurat marți seara sezonul Sarbatorilor de Craciun la exclusivistul centru comercial parizian Printemps, ale carui vitrine devin la sfarșit de an o atracție tradiționala pentru turiștii din intreaga lume, relateaza EFE. Actrița in varsta de…

- In plina perioada a sarbatorilor de iarna, primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, și foștii sai șefi din PSD Gorj vor avea din nou intalnire la instanța dupa ce, vineri, magistrații au decis sa amane pana pe 15 decembrie pr...

- Cea mai “calda” perioada a anului este pe cale sa inceapa, acea perioada in care suntem mai buni, mai apropiati unii de altii. Cand familiile se reunesc, prietenii se reintalnesc, cu totii suntem mai buni, ne zambim mai mult, ne imbratisam mai des. Este una dintre cele mai frumoase perioade…

- Dupa ce astazi primarul interimar, Nistor Grozavu, a anunțat ca autoritațile locale, la inițiativa Guvernului, au decis ca Targul de Craciun sa se desfașoare pe strada 31 August, edilul suspendat Dorin Chirtoaca, a parut deranjat de aceasta inițiativa. Intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, acesta…

- Noii sefi ai spitalelor bucurestene vor fi cunoscuti pana la Craciun. "Practic, luna viitoare, la aceste concursuri se va putea prezenta oricine se considera pregatit sa preia un spital. (...) Probabil, vor fi la toate spitalele multi candidati. Comisiile (de examen - n.r.) sunt formate, potrivit…

- Caterisit la inceputul acestei luni, Cristian Pomohaci surprinde din nou! Fostul preot ii va supara pe membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane daca va accepta invitatia pe care ar trebui sa o onoreze chiar in ziua de Craciun cand mii de crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus…

- Blocul conservator german CDU-CSU a cerut vineri sporirea prerogativelor statului federal și suplimentarea efectivelor forțele de securitate, in urma unui raport de ancheta privind atacul terorist din decembrie 2016 de la Berlin, document care evidențiaza 'greșelile grave' comise de autoritați in…

- Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, reușește de ani buni sa iși pastreze formele de invidiat. Este ponderata la capitolul mancare și are noroc ca nu se pricepe la gatit, așa ca nu petrece mult timp in bucatarie! Corina Caragea și-a impus un stil de viața sanatos și incearca,…