In acest an, Melania Trump și-a pus amprenta asupra tuturor decorațiunilor din Casa Alba.

Tema aleasa in acest an de Melania Trump sarbatoreste „Comorile Americii" („America's Treasures").

In interiorul reședinței președintelui American au fost montați 29 de brazi naturali. Cel mai inalt dintre acestia, amplasat in Camera Albastra, are aproximativ sase metri si este decorat cu o panglica din catifea albastra lunga de 150 de metri, pe care sunt brodate cu fir aurit numele tuturor statelor americane.

De asemenea, 40 de brazi artificiali, rosii, ornamenteaza Colonada de Est.…