Crăciun în România, afacere de 18 milioane de euro "Un numar de peste 139.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 18 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 570 de lei pe sejur, doar pentru cazarea si mesele incluse in pachetele turistice, in crestere cu 14% fata de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul si distractia, au fost in medie, de 500 lei pe sejur, pentru fiecare turist", precizeaza FPTR intr-un comunicat remis, miercuri, Agerpres.



