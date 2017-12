Stiri pe aceeasi tema

- Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Binder, au fost lasati sa participe la funeraliile Regelui Mihai alaturi de Familia Regala, insa au fost izgoniti de la parastasul Majestatii Sale, scrie cancan.ro. Dupa inmormantarea Regelui, Principele a ramas in tara, el locuind in toata aceasta perioada…

- Mesaj de Craciun al Casei Regale Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta. Acesta este primul Craciun fara Regele Mihai, dar Casa Regala sarbatoreste Nasterea Mântuitorului si omagiaza viata si împlinirile celui de-al patrulea monarh al Statului Român, spune Custodele Coroanei,…

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a transmis, duminica, un mesaj de Craciun, in care a precizat ca nu va uita niciodata „gesturile simple de devotament ale milioanelor de romani carora li s-a indoliat sufletul la disparitia regelui” si ca in lunile urmatoare va face cunoscuta „o suma de pasi”…

- Dubașii din Savarșin, județul Arad, sunt cei mai cunoscuți colindatori din vestul țarii. Ei sunt primiți de Familia Regala la castelul din localitate de peste o suta de ani, in Ajunul Craciunului, iar duminica vor ține un moment de reculegere pentru Regele Mihai, transmite corespondentul MEDIAFAX. Umblatul…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei ar putea pierde Palatul Elisabeta. Guvernul va da aviz negativ pe legea propusa de șefii Camerei Deputaților și Senatului, care ar acorda statut special Casei Regale.

- In acest an, insa, Familia Regala nu va primi colindatori, fiind in perioada de doliu. Singura excepție vor fi Dubașii din Savarșin, care vor fi așteptați, ca in fiecare an, la ora 12, in ziua de Ajun (24 decembrie 2017), in piața cu fantana din incinta Satului Regal. Dubașii nu vor canta…

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei, mulțumește romanilor pentru afecțiunea și gandurile pline de compasiune pe care le-au aratat cu ocazia funeraliilor Regelui Mihai: „Datorita voua, aceste ultime zile de jale vor ramane in istoria contemporana”, scrie Custodele Coroanei intr-un comunicat. „Adresez…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, si Principele Radu au citit, vineri, mesajele dedicate Regelui Mihai I de pe coroanele si jerbele de flori depuse la Palatul Regal, unde mii de persoane au venit si s-au asezat la coada, asteptandu-si randul pentru a se inchina la catafalcul Majestatii…

- Miercuri dimineata, sicriul Regelui a fost urcat in aeronava care se indreapta spre Capitala, via Geneva. Aeronava militara care va aduce in tara sicriul fostului suveran va ateriza in doar cateva zeci de minute, la Otopeni. La aeroport au ajuns deja, printre altii, Custodele Coroanei, Majestatea Sa…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la vârsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). În urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica, transmite MEDIAFAX. În…

- "La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, In aceasta seara, la ora 19, Custodele Coroanei va face o declaratie de presa Trupul Regelui va fi depus in Holul de Onoare al Castelului Peles iar slujba de anmormantare va avea loc la Curtea…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- Detalii incendiare ies la iveala despre Familia Regala! Saptamana trecuta, Familia Regala a prezentat succesorul Regelui Mihai. Astfel, persoana care va prelua fraiele Casei Regale, dupa decesul Majestații Sale, este Principesa Margareta și, implicit, soțul acesteia, Principele Radu Duda.De…

- Localnicii din comuna aradeana Savarsin sunt indurerati de vestile privind starea de sanatate a Regelui Mihai I. Majoritatea oamenilor l-au cunoscut pe fostul monarh si spun ca asteapta sa se insanatoseasca pentru a-i vizita din nou de Craciun. Pe de alta parte, isi arata dezacordul fata de tratamentul…

- Casa Regala a României anunta ca Regele Mihai continua sa fie sub supravegherea medicilor, precizând ca în preajma zile sale de nastere Principesa Maria se afla în Elvetia pentru a-i fi alaturi. "Principesa Maria se afla în Elvetia, pentru a fi alaturi de…

