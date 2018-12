Crăciun fericit! Cele mai frumoase 100 felicitari de Crăciun pentru cei dragi! Craciun fericit! Felicitari de Craciun pentru familie si prieteni Pe la ferestre cad stelute, iar pe foc sunt sarmalute, bradul e impodobit, mosul e din nou grabit, peste tot e bucurie si Craciunul iarasi vine. Sarbatori fericite! *** Sa fiu cu familia mea de Craciun este cel mai frumos cadou pe care mi l-as putea dori. Vreau sa simt caldura voastra si bucuria de a fi acasa, cu voi! Craciun fericit! *** L-am vazut urcand pe cos cu tupeul lui de mos, bani, noroc si sanatate le avea in cos pe toate. Craciun fericit! *** Prajituri si bunatati in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Turta dulce pentru Craciun. Rețeta simpla și delicioasa. Turta dulce este bucuria copiilor, de Sarbatori. Frumos decorata, frageda si dulce este unul dintre deserturile preferate de Sarbatori. Iar reteta este una extrem de simpla.

- Atunci cand vine vorba de cadouri pentru persoanele dragi, gestul și emoția daruirii sunt intotdeauna mai importante decat valoarea materiala a darului. De aceea ne-am gandit sa-ți propunem ca anul acesta, indiferent de cadourile pe care le-ai cumparat pentru oamenii dragi ție, sa le oferi și ceva dulce. …

- Felicitari de Craciun. Mesaje și urari speciale de Sarbatori. De Craciun, oamenii iși pun la bataie "cuvintele" din dotare, pentru urari care mai de care mai originale. Totuși, daca nu ai inspirație, iata un set de urari frumoase și deloc banale.

- Alex Velea a facut publica una dintre cele mai frumoase fotografii de familie., In imagine, artistul apare de iubita lui și de cei doi copii ai lor in timp ce impodobesc bradul de Craciun. Alex Velea este un familist convins. Deși are un program foarte incarcat., artistul incearca sa stea cat mai multa…

- Tramvaiul lui Mos Craciun si-a inceput calatoria, ca in fiecare iarna, de la un capat la altul al orasului Cluj-Napoca, pentru a le oferi celor mai mici dintre calatori ocazia de a transmite lista cu cadouri pe care si-o doresc de sarbatori. Cei care urca in tramvaiul rosu impodobit cu stele de lumina…

- Gorgonzaola, branza cu mucegai de origine italiana, este facuta din lapte de vaca, nedegresat, sare si o cultura de mucegai. Cunoscatorii spun ca mancarurile cu gorgonzola sunt fine, deosebite si au o savoare aparte, iar reteta de vita in sos de gorgonzola este cu adevarat speciala. Poate avea un mare…

- Orange anunta noua oferta prin care abonatii si clientii PrePay care opteaza pentru pachetele Orange Love sunt recompensati cu discounturi de pana la 300 euro pentru anii petrecuti in retea, reduceri de pana la 25% la abonamentele de voce mobila si o multitudine de dispozitive ideale pentru cadourile…