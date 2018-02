Craciun, BCR Pensii: Serios? De cand bursele reflecta rezultatele economice peste asteptari prin scaderi record?

Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce m-a intrigat constant in cei peste 20 de ani de cand urmaresc evolutiile pietelor financiare a fost ambitia principalelor platforme de tranzactionare si informare de a explica in mod savant orice miscare a pietelor financiare, chiar si cele pe termen scurt. Astfel, intr-o zi investitorii vand…

- Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, la Bacalaureat s-au inscris, in Timiș, in acest an școlar, 4.466 de candidați din promoția curenta și din promoțiile anterioare. Dintre aceștia, 4.339 studiaza in invațamantul de „zi”, 99 la „seral” și 28 la „frecvența…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incheie sedinta de tranzactionare de marti cu o atenuare vizibila a pierderilor inregistrate dupa deschidere, la fel ca majoritatea burselor externe care consemnasera corectii severe in prima parte a zilei si s-au redersat ulterior.

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Actiunile globale consemneaza scaderi nemaiintalnite dupa anul 2016, indicii pietelor din SUA isi continua declinul saptamanii trecute, contaminand cotatiile europene si asiatice, iar Bitcoin a scazut luni sub nivelul de 7.500 de dolari, noteaza Bloomberg.

- Conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ), Brasovul devine un oras mai sigur de la an la an. Bilanțul IPJ Brasov pentru anul 2017 arata ca fața de anul 2016, infracționalitatea a scazut cu aproape 5%. Totul, in condițiile in care deficitul de personal al instituției este de aproape…

- Vodafone Romania este cea mai rapida retea mobila de generatie 4G din tara, potrivit testelor efectuate de utilizatorii din Romania pe conexiuni 4G, 4GA si 4.5G (LTE) in 2017 cu ajutorul Speedtest by Ookla, aplicatie de testare si analizare a vitezei de internet. Rezultatele a…

- Fratele Madalinei Manole iși vede nepotul doar in poze. Marian a facut tot ce se putea pentru a petrece timpul cu baiatul, insa Petru Mircea refuza sa le ofere acest drept. Vara trecuta, Marian Manole a reuțit sa vada intr-o fotografie, cum arata nepotul lui in varsta de 8 ani. Barbatul susține ca problemele…

- Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati scolare, discutandu-se cu fiecare elev in parte, prin dezabateri la clasa sau in sedintele cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Mai multi membri ai Consiliului de supervizare al producatorului auto Volkswagen au cerut luni organizarea unei anchete, dupa aparitia in presa a unor articole potrivit carora producatorul auto german a finantat un studiu in care mai multe maimute au fost expuse la gaze de esapament, pentru a fi studiate…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, s-a desfasurat in Floresti, judetul Cluj, editia a XV-a a Cupei „Mickey Mouse” la Karate WUKF, competitie dedicata copiilor sub 14 ani. Desi a fost prima competitie a anului 2018, la linia de start s-au aliniat peste 400 de sportivi reprezentand 30 de cluburi din intreaga…

- Grupul Renault iși sporește vanzarile al 5-lea an consecutiv -3 761 634 automobile. Grupul Renault ( inclusiv Lada ) a obținut o creștere de 8,5a vanzarilor globale (autoturisme și mașini comerciale ușoare) pe piața care a crescut cu 2,3%. Cota de piața a Grupului constituie azi 4,0% (+0,2 p. comparativ…

- Unele dintre cele mai populare reclame ale anilor '50, in care femeile sunt prezentate in postura de gospodine, pregatind mese delicioase pentru un sot muncitor si copii, au fost transformate complet de un fotograf pasionat.

- In contextul adoptarii bugetului local, AEM solicita acordarea burselor de merit in temeiul articolului 8, alin. 1, litera a), al Ordinului de Ministru 5576/2011 care prevede criteriile de acordare a burselor scolare. Totodata, Consiliului Local ii este propusa introducerea unui abonament gratuit pe…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,42 miliarde de lei, respectiv 61,43-. Pe locul doi de afla actiunile, cu 7,84 miliarde de lei (19,72-). Depozitele bancare se situeaza pe locul trei din acest punct de vedere, cu 3,49 miliarde de lei, respectiv 8,80- din totalul…

- Romania si Italia au „o relatie economica excelenta, cladita pe doua decenii de parteneriat strategic, ilustrata de frecventa dialogului bilateral sectorial“, au fost de acord cei doi ministri la Bucuresti.

- Petra Kvitova (Cehia, locul 28 WTA), cap de serie numarul 27, a fost eliminata dramatic in primul tur de la Australian Open. Andrea Petkovic (Germania, 30 de ani, locul 98 WTA) a invins-o dupa aproape 3 ore de joc, scor 6-3, 4-6, 10-8. S-au mai calificat in runda a doua, printre altele, Garbine Muguruza…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 11 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 11 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 11 ianuarie 2018 Loto 6/49: 35, 20, 10,…

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) a înregistrat în 2017, pe aeroporturile Otopeni și Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decât în 2016, depașind media europeana, se arata într-un comunicat transmis marți de companie. Potrivit…

- William de Amorim s-a integrat deja in vestiaul lui Kayserispor. Brazilianul a trecut astazi proba de foc, cea a fredonatului melodiei favorite. Rezultatele excelente din turul campionatului au adus buna dispoziție in vestiarul lui Kayserispor. Astazi a venit randul fostului jucator de la FCSB, William…

- Horoscop 2 ianuarie 2018. Varsatorii vor sa evite tot ce-i consuma. Azi incep sa vada ce ii obosește sau chiar ii epuizeaza Horoscop 2 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi cu emoții intense, cele mai multe dintre ele fiind provocate de ceea ce auzi, ce vezi și ce ești tentat sa decizi acum, deși ințelegi…

- Conform indicatorilor standard ai evaluarii calitatii activitatii economice, anul 2017 a fost bun pentru Romania. S-a inregistrat o rata a cresterii economice la nivel de record european, deficitul bugetar s-a incadrat in limitele admise, rata somajului s-a situat la un nivel mai mult decat…

- "Am auzit ca agricultura merge foarte bine. Domnul Petre Daea, prin simpla lui prezența, a fost intotdeauna un factor foarte placut pentru ca ne ține in priza și amuzați de multe ori. Vorbind serios, și domnul Fifor, prin cumpararea rachetelor Patriot, a facut ce a trebuit sa faca", a zis Tudor Carstoiu.…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) nu vrea sa-si asume rezultatele referendumului initiat de societatea civila pentru anularea sistemului electoral mixt. Declaratia a fost facuta de liderul liberal democrat, Viorel Cibotaru, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8, transmite…

- Institutul National de Statistica a revizuit, miercuri, în crestere, valoarea produsului intern brut (PIB) pe 2016, cu 870 de milioane de lei, dar a mentinut rata de crestere la 4,8% fata de anul precedent, arata un comunicat al INS:

- Furnizorii de servicii pentru pensii din tarile Uniunii Europene nu au active suficiente pentru onorarea obligatiilor, avertizeaza Autoritatea UE pentru Asigurari si Pensii, potrivit Mediafax. Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii (EIOPA) a publicat miercuri rezultatele testelor de rezistenta…

- Dupa o perioada de 10 ani de la lansarea sistemului de pensii private ne aflam la momentul in care ar trebui sa revizuim Norma de investitii care ne guverneaza si sa aflam daca nu cumva am ajuns la acel grad de maturitate care sa ne permita sa extindem...

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- Furnizorii de servicii pentru pensii din tarile Uniunii Europene nu au active suficiente pentru onorarea obligatiilor, avertizeaza Autoritatea UE pentru Asigurari si Pensii. Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii (EIOPA) a publicat miercuri rezultatele testelor de rezistenta efectuate in anul…

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, in urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi inchisa timp de mai multe saptamani pentru reparatii, transmite MarketWatch.Preturile petrolului sunt sustinute si de datele…

- Mirabela Dauer a slabit intr-un timp record și declara ca nu a folosit niciodata pastile de slabit, așa cum s-a spus. Insa, artista are un ritual zilnic, pe care il urmeaza cu strictețe. Rezultatele nu au intarziat sa apara. Mirabela Dauer este mulțumita de felul in care arata, dupa ce a slabit aproape…

- Nord-Vest, pe plus la numarul de locuinte construite in T3 2017 Numarul de locuinte construite in al treilea trimestru al anului a crescut cu 27% fata de aceasi perioada a anului trecut, pana la fost de 16.315, arata datele publicate vineri de Institutulul National de Statistica (INS). Pe medii…

- Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat in principal cheltuielilor pentru consumul final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a majorat cu 9,7% contribuind cu +6,1% la cresterea PIB, dar si investitiilor, acestea avand o contributie de +0,8%, consecinta a cresterii cu…

- Primaria si Consiliul Local Lugoj continua programul de acordare a burselor municipale. Festivitatea de acordare a burselor municipale pentru semestrul II al anului scolar 2016-2017 va avea loc marți, 5 decembrie, de la ora 14.30, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”. In conformitate…

- Leul a ajuns recent la cel mai slab nivel din istorie in fața euro , indicele ROBOR este la maximul ultimilor trei ani , sindicatele se tem ca o parte dintre angajați vor avea salariile taiate incepand cu 2018 din cauza trecerii contribuțiilor sociale la angajat, iar mediul de afaceri critica plata…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- Recesiunea care va urma actualei cresteri economice este inevitabila, spune analistul economic Radu Craciun. Acesta a declarat, în direct la Digi24, ca românii trebuie sa puna stop consumului. ”Cu siguranța trebuie sa punem stop…

- Primarul Emil Boc a anunțat, recent, pe pagina sa de Facebook, ca municipalitatea va plati cele 13.547 de burse ale elevilor vor fi platite pâna în data de 27 noiembrie.”Ca urmare a solicitarilor primite din partea elevilor cu privire la plata burselor scolare, azi am…

- Valencia ramane singura echipa din Spania care tine ritmul cu Barcelona. „Liliecii” s-au impus cu 2-0 in aceasta etapa in deplasare in fieful celor de la Espanyol si s-a apropiat la patru puncte de Barca.A

- Liderii PSD discuta, vineri, în sedinta Consiliului Executiv de la Baile Herculane, un document ce contine masurile economice care trebuie îndeplinite, pecum si o evaluare a guvernarii si a ceea ce s-a realizat pâna acum, informeaza Mediafax. Printre prioritatile PSD s-ar…