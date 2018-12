Stiri pe aceeasi tema

- E OFICIAL! ZILE LIBERE de Sarbatori: Guvernul mareste minivacanta de Craciun si Revelion pentru bugetari. Calendar LIBERE 2019 Guvernul va adopta, in ședința de Guvern de joi, o hotarare privind declararea zilelor de 24 și 31 decembrie zi libere pentru angajații din sectorul bugetar, a anuntat premierul…

- Bugetarii vor avea liber și pe 24 si 31 decembrie. Executivul a anunțat ca cele doua zile de luni vor fi libere, pentru a face punte cu zilele de 25 si 26 decembrie, dar si 1 si 2 ianuarie. Astfel, cu tot cu week-enduri, romanii care lucreaza la stat vor avea cateva cinci zile libere de Craciun si de…

- Veste-bomba pentru romani. Minivacanțele de Craciun și Revelion s-ar putea prelungi. Guvernul ar putea decide ca zilele de luni, 24 decembrie și 31 decembrie 2018, sa fie declarate zile libere. Situația in care romanii ar beneficia de cateva zile de vacanța in plus. O situatie similara a fost si in…

- ANM a realizat prognoza meteo de sarbatori, iar vestile nu sunt incurajatoare. PROGNOZA METEO. De Craciun, zapada consistenta va fi doar in zonele de munte, deal și in nordul țarii, iar in ultimele zile din an ar putea fi mai calduroase in majoritatea zonelor din țara. Mai mult decat atat, șansele…

- In urmatoarele zile, romanii sarbatoresc Sfantul Andrei si 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie si 1 Decembrie sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Pentru ca Sfantul Andrei pica intr-o zi de vineri, iar Ziua Nationala a Romaniei este sambata,…

- Potrivit calculelor efectuate de site-ul legislatiamuncii.manager.ro, este vorba despre zilele de 24 si 31 decembrie, care vor pica intr-o zi de luni. Ramane de vazut daca cele 2 zile vor fi declarate libere si cum se va proceda. Asadar, in perioada de sarbatori ar putea fi zile lucratoare doar…

- Trupa Szigligeti anunta o noua premiera, vineri, 16 noiembrie. Piesa cu doua personaje „Pietre in buzunar”, scrisa de Marie Jones, va fi interpretata de doi actori consacrați ai Trupei Szigligeti: Kardos M. Robert, respectiv Kovacs Levente. Kovacs Levente implineste 50 ani in acest an. Este…

- Veste soc pentru un milion si jumatate de romani. Guvernul ia in calcul sa inghete angajarile la stat, dar si salariile bugetarilor. Cel putin pentru anul viitor. Ministrul Finantelor a confirmat ca a trimis un astfel de raport la Comisia Europeana, dar spune ca este doar un scenariu.