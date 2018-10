CRĂCIUN 2018. Cât va costa carnea de porc anul acesta Anul trecut, producatorii din Bihor vindeau carnea de porc in viu cu 7 lei pe kilogram, scrie digi24.ro. Acum insa, pretul a ajuns la 10 lei kilogramul, iar specialistii spun ca va ajunge de sarbatori la 12-13 lei pe kilogram. O explicatie pentru aceasta situatie ar fi pesta porcina africana. Peste 384.000 de porci au fost sacrificati in tara din cauza aceste boli. In Bihor, de exemplu, au fost ucise mai bine de 1.000 de animale din 26 de focare. In mai multe zone au fost adusi porci santinela, care vor fi monitorizati pentru a se stabili daca pericolul bolii a trecut. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

