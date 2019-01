Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu afirma, la implinirea a 29 de ani de la Revolutie, ca aceasta a fost act de demnitate al poporului, care isi va pastra semnificatia indiferent de manipularile mediatice si politice, de ceea ce spun detractorii ei. El mai afirma ca politicul trebuie sa reziste tentatiei…

- Mai mult de o mie de solicitanti de azil detinuti in Australia in tabere retrase din Pacific vor inainta doua recursuri colective impotriva Canberrei pe motiv ca au fost tinta torturilor si abuzurilor in domeniul drepturilor omului, au anuntat avocatii lor, informeaza luni AFP, relateaza Agerpres.In…

- Tortionarul comunist Alexandru Visinescu a murit in Penitenciarul Rahova Alexandru Visinescu. Foto: radiocluj.ro. Tortionarul comunist Alexandru Visinescu, în vârsta de 93 de ani, a murit luni, 5 noiembrie, în Spitalul Penitenciar Rahova. El ispasea o pedeapsa de 20…