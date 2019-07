Stiri pe aceeasi tema

- Amnesty International a solicitat de urgența utilizarea presiunii internaționale și începerea unei anchete ONU pentru a pune capat raziilor sângeroase antidrog ordonate de președintele din Filipine, despre care organizația susține ca ar reprezenta potențiale crime împotriva umanitații,…

- Fostul sef al politiei din Sri Lanka si un fost responsabil al Ministerului srilankez al Apararii vor fi judecati pentru "crime grave impotriva umanitatii", pentru ca nu au putut impiedica atentatele care au avut loc in aceasta tara de Pastele catolic si care s-au soldat cu 258 de morti, a estimat…

- SUA ar fi intr-o pozitie de forta in cazul unui razboi impotriva Iranului si un eventual conflict, care nu ar implica trupe la sol, 'nu ar dura prea mult timp', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump la canalul tv Fox Business, citat de AFP si Reuters. Orice razboi intre SUA…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa...

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau sa…

- Un militar afgan, acuzat ca a brutalizat ''combatanti inamici'' in tara sa in timpul unui interogatoriu si ca a mutilat si spanzurat un cadavru, a fost acuzat pentru crime de razboi si trimis marti in fata unui tribunal din Munchen, a anuntat parchetul federal german, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…