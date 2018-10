CpF acuza modul in care a fost organizat referendumul si boicotul partidelor

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia pentru Familie acuza maniera 'superficiala si neprofesionista' in care a fost organizat referendumul pentru modificarea Constitutiei si afirma ca 'boicotul realizat la nivelul intregii tari de catre PSD' dovedeste falsitatea afirmatiilor ca acesta ar fi fost unul al social-democratilor…

- Comitetul de Inițiativa pentru modificarea Constitutiei, cunoscut sub denumirea generica de "Coalitia pentru Familie", transmite un mesaj cu privire la referendum, in contextul prezentei scazute la urne, care ar putea pune in pericol validarea...

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a declarat la iesirea de la urne ca a votat "pentru normalitate", referendumul fiind "o finalizare fireasca a unui proiect legislativ depus la Senat in 2016, insotit de 3 milioane de semnaturi". "Am votat pentru normalitate, referendumul de astazi…

- Referendumul pentru familie, care se va desfasura sambata si duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza initiativa cetateneasca demarata de Coalitia pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.685.202 persoane cu drept de vot.

- La Tribunalul Alba a avut loc desemnarea, prin tragere la sorti, a presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 1 Alba la Referendumul pentru familie 2018, respectiv pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament – așa cum este denumit oficial, din 6-7 octombrie 2018.…