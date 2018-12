Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se apropie, iar gospodinele se pregatesc din timp cu bucate tradiționale. Azi iți prezentam cum faci toba de casa dupa rețeta tradiționala! Ingrediente: 2 kg cap de porc 500 grame de limba de porc 750 grame de inima de porc 250 grame de șorici 150 rinichi de porc o ureche de porc (250…

- Toba de porc este un preparat nelipsit pe masa de Craciun. Pentru toba de porc traditionala cureti stomacul de porc de membrana interioara. Cel mai usor se curata cu sare grunjoasa. Il speli, il lasi o ora in apa cu otet si ceapa. Ingrediente: 2 urechi de porc o limba de porc 2 rinichi de porc o inima…

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…

- Prezentatoarea de televiziune a inceput deja pregatirile pentru sarbatorile de iarna. Vedeta a fost deja la cumparaturi. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars, Gabriela Cristea a dezvaluit ca a mers și a cumparat deja bradul de Craciun. Este pentru prima oara cand vedeta iși achiziționeaza…

- Pe strazile Bucurestiului au aparut primele luminite pentru Sarbatorile de iarna, care vor costa peste 6 milioane de lei, potrivit unui document prin care Primaria Capitalei a aprobat alocarea catre Compania Iluminat a acestei sume, pentru iluminatul festiv.

- Reteta clatite americane cu afine. Afla cum poti prepara reteta originala de pancakes chiar la tine acasa. Reteta de pancakes este una simpla si necesita un timp de preparare de 25 de minute in total.

- Una dintre cele mai bune parti ale daruirii de cosuri cu daruri este ca acestea pot fi adaptate la orice tema, pentru orice persoana si pentru orice ocazie. Sarbatorile de iarna sunt o ocazie perfecta pentru a oferi cosuri cadou de Craciun. Sfarsitul anului este intotdeauna o perioada foarte aglomerata…