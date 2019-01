Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gusa a intervenit, în direct, la postul Romania TV, unde a aruncat "bomba" politica a începutului de an: Florian Coldea se va lansa politic pe 26 ianuarie, de ziua lui Ceausescu.

- "Dupa ultima decizie a Curtii, a trebuit, sigur, sa ne gandim ce facem, daca dam Ordonanta sau facem o lege prin care sa punem in aplicare deciziile Curtii, cu protocoalele. Bineinteles ca aceste protocoale au fost un act nefiresc si unic intr-o tara democratica. Tot ce s-a facut prin aceste protocoale…

- Fostul director al SIE Mihai Razvan Ungureanu a calificat miercuri ca "aberatie" informatiile aparute in presa locala din Romania referitoare la o presupusa intalnire a sa la Viena cu Dacian Ciolos si cu fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea.

- Calin Popescu Tariceanu va fi candidatul pe care PSD si ALDE il vor sustine la alegerile prezidentiale din 2019, potrivit Romania TV. Chiar daca decizia nu a fost anuntata oficial, sursele politice citate de Romania TV sustin ca acest lucru a fost deja stabilit. Aceleasi surse sustin ca in cazul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, astazi, cand va depune PSD plangere pe numele președintelui Klaus Iohannis, care, in viziunea social - democraților, se face vinovat de tradare naționala pentru ca șeful statului a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene."Da,…

- Victor Ponta a criticat dur discursul lui Liviu Dragnea de duminica, din cadrul Consiliului National al PSD. Fostul presedinte al PSD vorbeste despre „un discurs delirant”, un „mesaj fascist si nationalist-socialist”. „Dupa discursul delirant de ieri ( un clasic mesaj fascist și național-socialist…

- Cifrele au fost prezentate la Romania TV de catre sociologul Marius Pieleanu. Iata cum se poziționeaza politicienii in ceea ce privește cota de incredere printre romani: Klaus Iohannis – 28% Gabriela Firea - 23% Dacian Cioloș – 21:% Tudorel Toader – 21:% La…

- COMUNICAT DE PRESA – ALDE TELEORMAN / Ajutat de Iohannis, Parlamentul European da caștig de cauza propagandei care apara statul de DREPȚI in Politic / on 19/11/2018 at 10:16 / Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a…