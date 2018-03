Cozmin Gușă: 'România cu Dragnea la putere nu e condusă din interior' In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa pe tema recentului congres al PSD, dar și a efectelor sale asupra direcției spre care se indreapta Romania. realitatea.net: Cozmin Gușa atrage atenția ca Romania cu Dragnea la putere nu e condusa din interior, ci din exterior. La intrebarea cine i-a dat lui Dragnea rolul de lider maximal trebuie sa raspunda inclusiv cei care conduc structuri din statul roman, altele decat cele politice."Dragnea este condus din umbra de factori externi. Nu sunt niște factori externi institutionalizați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Potrivit acestuia, 'guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majora in societatea romaneasca in relatia cu investitorii straini'. 'Aduceti-va aminte ca pana acum ceva timp era cea mai la moda oferta de atunci, 'Veniti in Romania pe salarii mici si investiti', ca romanii…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Presedintele PSD Caras -Severin, Ion Mocioalca, a jucat teatru in urma cu mai bine de un an cand a organizat la Caransebes un asa-zis miting pentru sustinerea lui Sorin Grindeanu. Daca la inceputul lui 2017 Dragnea era vazut de majoritatea membrilor PSD Caras-Severin ca omul care isi bate joc de unul…

- Trimisul special al Agerpres, Dana Piciu, transmite: Europarlamentarul social-democrat Victor Bostinaru a declarat marti ca la Congresul PSD de la sfarsitul acestei saptamani va fi adoptat un document care se refera la "Romania europeana", elaborat de el si colegul sau Dan Nica. "Nu candidez pentru…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el precizand ca nu a sesizat un discurs critic la adresa…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- In timpul audierilor de marți din Comisia de control a SRI, George Maior, fostul șef al serviciilor, a facut declarații explozive care implica personaje-cheie din politica și justiția din Romania.

- „Doar din dorința de a ataca Guvernul pentru a se face remarcați, unii politicieni emit opinii total lipsite de logica. Așa a procedat un primar deja celebru-cel al municipiului Iași, Mihai Chirica. Acesta spune ca, intr-adevar, este necesara o reforma a justiției, dar, citez: „de ce apar cazuri…

- Tudor Chirila a reacționat dupa publicarea raportului lui Tudorel Toader prin care cere revocarea lui Kovesi. Acesta observa ca raportul conține doar aspecte rele din activitatea DNA, ceea ce „spune mai clar ca oricand ca Tudorel e doar un instrument la care canta baieții grabiți sa scape de pușcarie”.Cozmin…

- Bloomberg Misery Data naibii limba romana! Chiar si cand e moldoveneasca. Sau, mai ales. Ca doar din Moldova ne vin scriitorii. “Se moaie lejea piste Prut”. De unde nu aveai voie sa fumezi decat la 10 metri de intrari si ferestre (cum ar veni, la mijloc de ulita, in metropola Chisinau) s-ar putea ca…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda, considerandu-se „mici Dumnezei”. Acesta puncteaza totodata și despre necesitatea…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul…

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, afirma intr-o postare pe Facebook ca incepand din luna februarie sute de romani vor incasa salarii mai mici. Mai mult, liderul PNL avertizeaza ca vor urma și reduceri de personal in administrația publica, locala și centrala.„Dragnea trece pe Rudotel.…

- Președintele Romaniei nu conteaza, practic. Nici n-a contat vreodata, cu adevarat. Și cam așa e peste tot in democrațiile normale la cap. Puterea reala e intotdeauna in parlament. Din pacate, Romania n-a prea avut timp sa ințeleaga ce inseamna democrația adevarata. A vazut in președinte, adica intr-o…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- „Apreciez ce a spus presedintele Klaus Iohannis, am acelasi punct de vedere caa si domnia sa. De fapt, si Juncker a spus acelasi lucru. Sustin acelasi punct de vedere referitor la faptul ca este o problema care tine de Romania si sigur ca o vom rezolva aici, nu avem de ce sa nu gasim puncte de vedere…

- Economia zonei euro, cea mai mare CRESTERE din ultimii 10 ani, depasind Statele Unite Cresterea economica in zona euro a fost in anul 2017 de 2,5%, cea mai mare din ultimii zece ani, comparativ cu o estimare de 2,3% in Statele Unite, relateaza cotidianul Le Monde si agentia Reuters. Potrivit datelor…

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

- Dragnea catre Trump: Romania? Shithole country! Garantez! Tudose catre Abe: Fraiere, daca veneai neanuntat, poate ma gaseai! Ponta catre Dancila: Tu ce faci, fa, Vasilica, aici? Aveai chef sa fii Premiera? Dancila catre Dancila: Mon Dieu! Mein Gott! I am so smart! Romania catre ea insasi: Proasta mai…

- Cozmin Gușa a realizat la Realitatea TV o analiza concisa, exacta și taioasa, conform multor opinii, a ceea ce se petrece acum in Romania. Klaus Iohannis a fost lasat singur de o opoziție care pare ca nu exista, Mihai Tudose a cedat fara lupta, lasand tabara anti-Dragnea din PSD debusolata . In tot…

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- Eugen Tomac, președintele executiv al PMP, a fost prezent joi, 18 ianuarie, la Pitești. La sediul PMP Argeș a avut loc intalnirea regionala ținuta de Eugen Tomac, alaturi de președintele PMP Argeș, Catalin Bulf, dar și parlamentari de Teleorman, Ialomița, Caraș – Severin, Prahova și Dambovița. Eugen…

- Fostul ministru Elena Udrea a comentat, pe Facebook, desemnarea social-democratei Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, sustinand ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate". "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte,…

- ATENTIE… Jurnalistul vasluian Catalin Striblea a explicat, pe blogul sau, cat de grava este situatia pe care Romania o traverseaza acum, dupa inlocuirea fostului prim-ministru Mihai Tudose cu europarlamentarul Viorica Dancila. Acesta este de parere ca liderul PSD nu face altceva decat sa reinvie Partidul…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Comitetul Executiv al PSD a votat ieri retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca pleaca cu fruntea sus, nu va asigura interimatul si va ramane membru de partid.…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Dosarul Lucan. Victor Socaciu, audiat la DIICOT Cantaretul Victor Socaciu este audiat luni dimineata, la DIICOT, in dosarul medicului Mihai Lucan. Presa relata în 2009 ca Victor Socaciu a primit doi rinichi de la o fetita de 10 ani intrata în moarte cerebrala, în conditiile…

- Criza din PSD ar fi de fapt un transfer pasnic de putere de la Dragnea la Tudose, ambii fiind manevrati de acelasi personaj. Este scenariul lansat de fostului ministru al Muncii Sebastian Lazaroiu, care nu dezvaluie numele „papusarului", insa lasa sa se inteleaga ca ar putea fi vorba despre Florian…

- Ministrul Marius Nica iși anunța, sambata, susținerea pentru premierul Mihai Tudose. ”Orice decizie guvernamentala trebuie luata in interiorul Guvernului, responsabilitate aparține premierului!”, a transmis el, pe Facebook. Alaturi de ministrul pentru fonduri europene, s-au mai declarat de partea șefului…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…

- ”Țara noastra, avand un potential geopolitic important, dar fiind atat de prost condusa, apare ca o prada a unora”, susține consultantul politic Cozmin Gusa care face previziuni nu foarte optimiste pentru Romania. In plus, acesta a prezicat intr-un interviu faptul ca, de ceva vreme, Romania se afla…

- Publicația american Washington Post avertizeaza intr-un editorial ca democrația este in pericol in Romania, amintind de modificarile controversate la legile justiției și atacurile la DNA. Materialul, semnat de consiliul editorial al publicației, menționeaza ca este nevoie de intervenția guvernelor din…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, citat de news.ro....

- Protestatarii au afișat o pancarta pe care scrie „VA VEDEM” și s-au așezat in tacere peste drum de sediul PSD Timiș. Unii dintre ei poarta banderole pe care scrie „#FreeRo”, in timp ce alții au venit la protest cu steaguri tricolore. De asemenea, unii au afișat pancarte pe care scrie…

- Dennis Man (18 ani) a marcat in poarta Viitorului, duminica seara, al saptelea gol al sezonului, ajutandu-si echipa sa invinga campioana (2-0) si sa se apropie la doua puncte de liderul CFR. La finalul meciului, aradeanul a subliniat importanta celor trei puncte si a fost solidar…

- 'Romania este astazi prizoniera unor structuri de putere oculta, nelegitime, subordonate exclusiv unor interese straine poporului roman. Mass media le-a numit statul paralel, eu le numesc si vi le prezint ca Securitatea 2.0., ca a doua forma pe care Securitatea a imbracat-o dupa decembrie 1989. Astazi…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Scandalurile dintre Putere si Opozitie, dar si anifestatiile de strada par a fi fara sfarsit. Acum vine si un avertisment dur pentru PSD, dar si pentru Liviu Dragnea. "2017 este un an de maxima importanta pentru noi, pentru ca ne-a aratat perspectiva unui cutremur,…