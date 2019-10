Cozmin Gușă: Iohannis își face toate calculele să nu existe a doua nominalizare de premier Cozmin Gușa a spus vineri la Realitatea TV ca din consultarile de la Cotroceni pentru viitorul guvern reies cateva direcții clare: Eu cred ca presedintele Iohannis a cam spus deja numele premierului. A fost o declaratie de presa extrem de interesanta si de consolidata a lui lucruri sau a sugerat alte lucruri. In privinta prim-ministrului, mi s-a parut extrem de clar, pe cale de consecinta si logic, vorbind despre un guvern politic al PNL sau in jurul PNL. Tinand cont de decizia congresului PNL ca acel premier sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

