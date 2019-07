Stiri pe aceeasi tema

- Proteste sunt anunțate in mai multe orase din tara, oamenii fiind nemultumiti de felul in care au intervenit autoritatile in cazul de la Caracal. Tragedia de acolo nu este decat „un nod intr-o retea de distrugere pe care o face guvernarea”, a spus o femeie. The post Revolta si solidaritatea de la Colectiv…

- Tragedia cutremuratoare a uciderii celor doua fete de la Caracal și, mai ales, demonstrarea clara a incompetenței groaznice a unei intregi serii de instituții ale statului – de la Poliție și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STST) pana la procurori, magistrați și inalți funcționari publici – l-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu ministrul de Interne Nicolae Moga si cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca despre cazul fetei ucise in Caracal. Seful statului le-a cerut ca investigatiile lor sa se desfasoare cu celeritate iar la CSAT sa ii fie prezentata o prima evaluare.

- Președintele Iohannis indurerat de tragedia petrecuta la Caracal Președintele României, domnul Klaus Iohannis, este profund îndurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o…

- De la 15 grade in termometre, vom avea 35. Prognoza ANM arata o incalzire brusca a vremii, meteorologii anunțand un val de canicula care va cuprinde toata țara. Aerul cald se va resimți cel mai mult pe timpul zilei, cand apare și disconfortul termic. Ploile și vijeliile revin abia la inceputul lunii…

- Analistul politic Cozmin Gușa considera ca odata ce PSD a luat decizia de a merge cu un candidat propriu la prezidențiale, alianța cu cei de la ALDE este aproape compromisa. Gușa susține ca viitoarea alianța ALDE-Pro Romania nu a fost dorita de Calin Popescu Tariceanu, dar a fost anunțata de consilierul…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in laboratoare este gandit un scenariu prin care PSD sa vina cu un candidat slab, candidat care sa favorizeze alianța USR-PLUS pentru a intra in turul II la prezidențiale. De asemenea, Gușa considera ca Laura Codruța Kovesi este inca in joc pentru a deveni…