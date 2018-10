Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a vorbit in exclusivitate pentru Libertatea despre posibilitatea crearii unei noi formațiuni politice. „Partidul Realitatea TV” se afla acum in stadiul de proiect și va fi format profesioniști din mass-media care vor lupta pentru libertatea de exprimare in interiorul…

- Rovinarenii vor fi, de acum, mult mai in siguranța. Firma de paza a Primariei Rovinari si-a inceput astazi activitatea. 18 persoane lucreaza in cadrul serviciului de paza și protecție. Aceștia vor patrula pe bicilete pe toate strazile din oraș și vor asigura ordinea și liniștea publica precum și paza…

- Vicepremierul Paul Stanescu a precizat, intr-un mesaj transmis cu prilejul inceperii noului scolar, ca educatia a fost si va ramane o prioritate de guvernare si tot ceea ce tine de educatie trebuie tratat cu maxima responsabilitate. "Luna septembrie este o luna a emotiilor pentru ca inseamna…

- A fost – nu o data – in atentia nu doar a reprezentantilor opozitiei, ci si a multor romani care nu sunt actanti pe scena politica. Totul, din cauza greselilor de exprimare pe care toata lumea a remarcat ca sefa Guvernului le-a facut. Iar adresandu-se colegelor sale prezente vineri dupa-amiaza, pe litoral,…

- Copiii ai caror parinți au vechime în Cluj-Napoca primesc loc în creșa, cu prioritate, se arata în regulamentul de înscriere în creșe, adoptat pe fondul lipsei locurilor. Sunt favorizați parinții cu o vechime a domiciliului de la doi ani…

- Președintele Trump incearca sa tempereze furtuna politica declanșata in SUA dupa reacția sa slaba in fața lui Vladimir Putin, pe tema amestecului Rusiei in alegerile americane. A admis ca s-a exprimat greșit intr-o fraza rostita in conferința de la Helsinki.

- Banda de urgenta, transformata in drum cu prioritate. In doar cateva minute, un telespectator Digi24 a filmat pe autostrada Bucuresti-Constanta doi soferi care gonesc pe banda destinata urgentelor.