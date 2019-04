Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa a explicat ca Partidul Național Liberal este pe un trend descendent. Daca liberalii au fost pe val imediat dupa ce a fost anunțat Rareș Bogdan cap de lista la alegerile europarlamentare 2019, apoi lucrurile au luat-o pe un drum neașteptat. Analistul a spus ca PNL a gasit un erou…

- Deputatul Petru-Sorin Marica și-a anunțat marți demisia din PSD și inscrierea in Pro Romania, formațiunea lui Victor Ponta, denunțand indepartarea partidului condus de Liviu dragnea de ”interesele celor mulți” in dauna intereselor personale ale grupului restrand care ”a confiscat” partidul. ”Sunt…

- Traian Basescu a declarat ca nu și-ar fi imaginat ca PNȚCD va face o alianța cu „partidul lui Ion Iliescu”, precizand ca doar Aurelian Pavelescu s-a aliat cu PSD. Fostul președinte a adaugat ca PNȚCD nu va caștiga nimic din protocol, iar „țaraniștii adevarați” nu vor promova PSD in campaniei.Vezi…

- Liviu Dragnea a afirmat în conferința susținuta duminica, la Calarasi, ca Eduard Hellvig și Klaus Iohannis l-au bagat în curtea PNL pe realizatorul TV Rareș Bogdan pentru a le lua partidul.

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…

- Fostul premier Victor Ponta, in prezent lider al Pro Romania, considera ca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa-i urmeze exemplul. Cand a fost pus sub acuzare de catre DNA, Victor Ponta s-a retras din funcție, acesta fiind și indemnul pentru Kovesi sa se retraga din cursa pentru șefia Parchetului European.…

- Jurnalistul Ion Cristoiu o critica extrem de dur pe Corina Crețu, dupa ce aceasta a trecut la Pro Romania și candideaza alaturi de Victor Ponta la alegerile europarlamentare. Cristoiu susține ca PSD i-a oferit Corinei Crețu tot ceea ce are, iar faptul ca s-a folosit de funcția de comisar european…

- In anul electoral 2019 orice vot conteaza. Chiar și al partidelor mici. Consultantul politic Cozmin Gușa anunța ca Partidul Realitatea pe care l-a lansat la sfarșitul anului trecut va susține un candidat la alegerile prezidențiale din acest an.Vezi și: Rareș Bogdan ii da LIKE Vioricai Dancila:…