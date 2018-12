Stiri pe aceeasi tema

- „Nu ne-a cautat FBI-ul si oricum nu aveam ce spune. (...) Am stat in acelasi pat cu Alina Bica, am impartit doua luni acelasi pat. Dar poate ca a fost mai bine pentru ca, fiind impreuna, am trecut mai usor peste acest moment. Acolo am incercat tot ce se putea juridic, dar solutia a venit din Romania.…

- S au facut perchezitii in celula fostului ministru al Turismului, in urma carora a fost gasit un telefon mobil, scrie Romania TV.Elena Udrea si Alina Bica s au trezit, ziele trecute cu autoritatile in celula, unde s au facut perchezitii. In urma verificarilor, a fost gasit un telefon mobil, insa, din…

- In februarie 2018, Gazeta de Cluj a scris o știre prin care dezvaluia unde se ascundea urmaritul internațional Doru Cristian Piluț care era cautat prin interpol de16 ani impreuna cu tatal sau pentru omor. Dupa aproximativ doua saptamani de cand Gazeta de Cluj a publicat știrea respectiva, s-a inceput…

- Au ieșit la suprafața noi detalii despre motivul care a stat la baza arestarii Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și fosta șefa a Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizata și Terorism, Alina Bica, au fost arestate preventiv in Costa Rica,…

- Elena Udrea isi pregateste recursul din spatele inchisorii din Costa Rica pentru a evita deportarea in Romania, unde o asteapta o sentinta de sase ani de inchisoare cu executare. "Sunt multe mame aici in puscarie, copiii sunt si ei acolo, cresc acolo. Nu cred ca o sa faca vreo diferenta in problema…

- Presa din Costa Rica este foarte interesata de Elena Udrea si Alina Bica, iar jurnalistii vorbesc despre o adevarata retea internationala care le-ar fi dus pe cele doua acolo. "Diario Extra" din Costa Rica explica de ce autoritatile din tara lor le-au ridicat acum pe Elena Udrea si pe Alina Bica,…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica, iar acum vor fi prezentate instanței din Costa Rica pentru a se decide asupra cererii de extradare formulate de Romania. Statul roman a cerut extradarea pentru ca atat Alina Bica, cat și Elena Udrea se sustrag executarii unor pedepse cu ani…

- Fugitive former senior officials Elena Udrea and Alina Bica of Romania were apprehended by police in Costa Rica on Wednesday night. "Following the exchange of data and information through the International Police Co-operation Centre with the General Police Inspectorate, this night in Costa…