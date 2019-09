Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, vineri seara, ca e o mare tragedie faptul ca zece ani Romania a fost condusa de Traian Basescu, acesta fiind colaborator al Securitații, potrivit sentinței Curții de Apel București. Liderul UDMR a adaugat ca multe decizii luate de Basescu au origini in acest dosar ascuns,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa considera ca fostul președinte nu a facut parte din temuta poliție politica a statului și ca notele sale informative pot fi trecute doar la capitolul colaborare cu Securitatea, din postura de informator.

- Magistrații Curții de Apel București au constatat, vineri, ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost colaborator al Securitații, decizia nefiind definitiva. Unul dintre senatorii PMP, Catalin Lucian Iliescu, intrat in Parlament chiar in locul lui Basescu, dupa ce acesta a caștigat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri la Digi24, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca a colaborat cu Securitatea, ca verdictul este unul amar in conditiile in care este cel care a condamnat comunismul.„Pentru mine e o oarecare amaraciune dupa ce am condamnat comunismul,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi24, ca decizia Curtii de Apel, prin care a fost declarat colaborator al Securitatii, ii provoaca "amaraciune" dar ca va merge pana la capat", in justitie pentru a-si dovedi nevinovatia. "Nu cred ca ceea ce am facut eu poate fi etichetat ca…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu, trasnmite Mediafax.Daca…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, a analizat rezultatele sondajului CURS are o claseaza pe Gabriela Firea pe primul loc in topul increderii pentru alegerile prezidentiale, in fata actualului sef al statului, Klaus Iohannis."Am studiat acest sondaj, am vazut si comentari facute zilele precedente…