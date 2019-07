Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gușa a facut la Realitatea TV o analiza complexa referitoare la ceea ce se intampla in Romania, in contextul crimelor monstruoase de la Caracal."De vreo 15 ani, Romania la nivel european este pe locul 1 la traficul de carne vie, avem cele mai multe prostituate din interiorul UE. Asa…

- Monica Georgeta Melencu a povestit, duminica, la Caracal, despre raspunsurile primite de la autoritați, atunci cand se ducea sa intrebe daca se mai știe ceva de fiica ei, disparuta in 14 aprilie. Femeii i s-a spus ca poate Luiza a plecat cu un Fat-Frumos, fata fiind majora.Mama Luizei a dezvaluit,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe…

- Unul dntre liderii Rezist, Sandi Matei, a turnat, sambata seara, ketchup pe scarile Ministerului de Interne. Protestatarul spune ca lichidul de culoare roșie simbolizeaza sangele fetelor de la Caracal, „varsat din cauza polițiștilor”.„Acel ketchup este sangele fetelor care au murit din neglijența…

- Bogdan Alexandru,avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, spune ca nu sunt probe noi gasite in ultimele 24 de ore,iar sangele din curte este de natura animala. Mai mult, aparatorul spune ca procurorii au incercat insistent sa afle despre Alexandra de la suspect, dar acesta susține ca nu știe nimic,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, intr-o intervenție la Realitatea TV, a declarat ca vinovat de acest sistem in care mor oameni este acel stat paralel nascut in Romania in timpul lui Traian Basescu.”Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul in care au decazut instituțiile…

- Fostul președinte Traian Basescu s-a amuzat vineri seara de vestea unei posibile evadari a lui Radu Mazare din inchisoarea din Madagascar.Prezent intr-o emisiune la Realitatea TV, Traian Basescu a discutat subiectul in pauza emisiunii cu realizatorul Cozmin Gușa. Gușa a catalogat zvonul…