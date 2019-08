Cozmin Gușă, despre contestația lui Dragnea: E o altă bombă, care nu a venit întâmplător! „Asta e o alta bomba, care nu a venit intamplator! Cred ca, pentru Dragnea, asta e o cadere in abis și este o mare rușine, misiunea lui e sa ingroape PSD. (...) Autorul moral al dezastrelor de la 10 august 2018 e ca lovește din nou in preajma datei de 10 august in partidul care l-a facut președintele Camerei Deputaților. E un recidivist care afecteaza partidul care l-a facut mare. Pentru Dancila și restul vine ca un balon de oxigen, pentru ca le permite sa se desprinda de imaginea proasta a lui Dragnea. Din acest moment, partidului și lui Dancila le va fi mai ușor in campanie, nu cum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

