Stiri pe aceeasi tema

- "Desi a fost respinsa in Parlament cererea noastra de a constitui o comisie de ancheta a modului in care s-a gestionat pesta porcina africana, vom continua demersurile si vom audia la Comisia pentru agricultura din Camera Deputatilor medici veterinari, autoritati care trebuiau sa fie implicate, fermieri…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a explicat, Realitatea TV, ca avertismentul ca România va fi sarita de la presedintia Uniunii Europene este unul foarte clar. Acesta a mai spus ca o viitoare motiune de cenzura trebuie tratata corespunzator.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca are informații conform carora de la Bruxelles a venit ultimatum pentru Romania, iar daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, atunci țara noastra risca sa piarda președinția rotativa a Uniunii Europene. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare…

- Felul in care abordam sanatatea are un impact direct asupra vieții cotidiene, bunastarii cetațenilor și este decisiv in ceea ce privește increderea lor in Uniunea Europeana, mai ales acum, cand populismul, euroscepticismul și propaganda externa, ce vizeaza destabilizarea Uniunii, sunt in creștere.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol” desi exista „actori” care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes. „Am remarcat in spatiul public ca din ce…

- „Acțiunile domnului Catalin Ivan, promovat in Parlamentul European tocmai de Partidul Social Democrat pe vremea cand era membru, nu sunt greu de ințeles. Odata cu apropierea finalului de mandat, s-a angajat intr-o batalie absurda pentru 15 minute de faima. Fara a intra in profunzimea motivației dumnealui,…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat ca niciun stat membru al Uniunii Europene „și nu numai” nu a dorit sa ia niciun urs – specie protejata in Romania –, nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe țari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani.Grațiela Gavrilescu…