"Este o capcana a rezerviștilor care arunca pe piața faptul ca este asistat sa manipuleze rezultatele sondajelor și sa induca o stare de comoditate la nivelul PSD și liniște la nivel de PNL", spune consultantul politic Cozmin Gușa.

Campania este bine structurata tehnologic, dar are o manifestare care nu ține cont de lebedele negre, adica evenimente neprevazute. Un astfel de eveniment este acest joc al instituțiilor de sondare, dublat de un sondaj intern al USR, care, practic se preda, am aflat cam cand candidatul Barna a cazut total sub dezvaluirile Rise Project și practic n-ar mai conta…