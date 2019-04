Cozmin Gușă anunță un SCENARIU NEGRU: 'Referendumul are mici șanse să treacă. Iar amnistia a fost deja dată' Intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Gușa, a declarat ca referendumul are slabe șanse sa treaca, pentru ca PSD iși va indemna oamenii sa nu mearga la vot. O alta problema, susține consultantul, o reprezinta intrebarile, care aproape ca-și pierd validitatea dupa votul de ieri din Parlament. "Pratic, puterea și-a facut numarul, ieri in Parlament, unde, alaturi de minoritați și de UDMR, a impus un soi de amnistie prin modificarile codurilor penale. Este absolut interzis! Amnistia nu are ce sa caute in viața publica romaneasca, pentru ca, pe de-o parte,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

