Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a intamplat in apropiere de orașul Catania. Intr-o mașina calatoreau opt persoane. Autovehiculul s-a zdrobit de un parapete de protecție al șoselei. The post Accident cumplit in Sicilia. Un roman a murit și alți 7, printre care și copii, sunt grav raniți appeared first on Renasterea banateana…

- Un barbat de 50 de ani a ajuns in coma la spital, dupa o interventie a jandarmilor din Vatra Dornei. Individul, care este cercetat pentru pedofilie, ar fi incercat sa agreseze o copila la un spectacol folcloric din oras. https://www.romaniatv.net/barbatul-caruia-jandarmii-i-au-pulverizat-in-fata-spray-lacrimogen-a-murit–pedofil-cunoscut–acesta-incercase-sa-agreseze-o-fetita_483484.html

- Fetita, al carei nume nu a fost dat publicitatii, il insotea pe tatal sau pe teren intr-o masina de golf, cand s-aprodus tragedia. Mingea a lovit-o pe fetita in partea cefei. Fetita a fost transportata de urgenta la un spital din Salt Lake City, unde fetita a ajuns in stare critica. Ea a murit seara,…

- Un accident rutier grav in care au fost implicate un microbuz si un TIR, soldat cu cinci victime, din care doua incarcerate, a avut loc luni, 15 iulie, in jurul orei 19.30, la Grumazesti. “Accident rutier in comuna Grumazesti cu patru victime din care doua incarcerate. La locul solicitarii s-au deplasat…

- Tragedie romaneasca in Spania. O fetita de 11 ani a murit dupa ce a incercat sa-si salveze prietena care cazuse intr-un lac. Erau la aniversarea zilei de nastere a uneia dintre ele cand sarbatorita a alunecat in apa.

- O fetița de 1 an și 9 luni din zona Solvoy din Turda, a decedat in aceasta dimineața, la un spital din Germania, unde a fost dusa la o operație. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O fetița imigrant in varsta de șase ani a murit dupa ce mama sa a lasat-o in grija altor imigranți pentru a pleca sa caute apa. Fetița a fost gasita, miercuri, de catre poliția americana de frontiera la vest de Lukeville, Arizona, o zona in care au fost inregistrate 42 de grade Celsius, scrie Reuters.…

- Autoritațile din Mongolia sunt in alerta dupa ce un cuplu din Rusia, un barbat de 38 de ani și soția lui gravida, au murit din cauza ciumei bubonice. Cei doi ar fi mancat carne de marmota, deși acest lucru este strict interzis tocmai pentru ca animalele transmit aceasta boala. Cuplul se afla in Mongolia…