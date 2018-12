Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica a declarat, sambata, in cadrul unui eveniment pentru comemorarea victimelor Revolutiei, ca ”pana cand in Parlamentul Romaniei nu va mai fi nici un fost comunist care are functii politice, pana atunci Revolutia nu se va fi incheiat”. ”Deci Revolutia nu s-a incheiat, doar a inceput in 1989.…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a vorbit, in direct la Realitatea TV, despre Revoluția din 1989, dar și despre recenta știre privind inculparea fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, in dosarul Revoluției."Inculparea lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a altora care au murit și…

- Fostul președinte Ion Iliescu este de astazi inculpat in dosarul Revoluției. Procurorii au luat aceeași decizie și in cazul lui Gelu Voican Voiculescu. Comunicatul Parchetului General: „Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare…

- "Cred ca este o poveste destul de umflata si am sa va spun de ce. Este posibil sa fi fost o intalnire a domnului Iliescu, nu cu un tip pe care sa il stie ca fiind de la Le Figaro, intermediat de domnul Gelu Voican Voiculescu. Uitandu-ma peste articol, imi dau seama ca este o aberatie si nimeni nu…

- Cunoscutul prezentator TV Rareș Bogdan a revenit cu un mesaj pe pagina lui de Facebook in care le cere oamenilor sa aiba rabdare și incredere el in ceea ce privește abordarea temelor din emisiunea „Jocuri de Putere”. Vestea vine dupa ce jurnalistul a decis sa se intoarca la Realitatea TV, in urma unui…

- Cozmin Gușa a spus cine va primi o lovitura odata cu acest nou proiect politic. "In mod normal, cei care vizeaza electoratul anti - PSD vor pierde prin apariția partidului Realitatea. Ei s-au hranit foarte mult cu voturile telespectatorilor noștri pe care i-au mințit de fiecare data. Apariția…

- A decis sa plece din Romania pentru a scapa de singuratate si pentru a-si vindeca sufletul dupa pierderea suferita. Nu a fost o decizie usoara, insa este una care spera sa o ajute in viitor.

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data când jucatoarea de tenis din România câstiga acest trofeu.