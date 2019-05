Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de vot de la Scoala Generala numarul 30, locul unde a votat si primarul Nicolae Robu s-a dovedit a fi cea mai atractiva din Timisoara! Aici s-au prezentat cei mai multi votanti din oras in cursul diminetii. Sectia de votare de la sectia de votare 157, deschisa la Scoala Generala nr. 30, a avut…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica, faptul ca toti romanii ar trebui sa iasa la vot. Acesta a asteptat mai multe minute pentru ca in fata sa erau mai multi oameni care voiau sa ia buletinele de vot.

- Unul dintre cele mai mari hypermarket-uri din Timișoara risca amenzi de pana la 100.000 de lei. Asta dupa ce, in aceasta saptamana, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș a fost in control, in urma unor sesizari facute de catre cetațeni, fiind descoperite o serie de nereguli. Printre…

In scopul bunei desfasurari a alegerilor europarlamentare, municipalitatea ii informeaza a pe alegatorii din Timisoara cu privire la modificarile

-Sunteti un tanar care a ajuns destul de devreme in functii publice. A fost greu sa razbiti pentru a va face cunsocute proiectele si viziunea manageriala?

- Miercuri noaptea, pe strada Odobescu din Timișoara a izbucnit un incendiu la anexa unei locuințe. Pana la sosirea echipajelor de pompieri la locul intervenției, incendiul s-a propagat la un grup de locuințe invecinat și la acoperișul unei cladiri de birouri care aparține Direcției Regionale de Drumuri…

Doua copile cu mainile inghețate de parca ar fi ieșit din basmul Frozen, iși mananca pranzul la o masuța mica, așezate pe doua scaune fara spatare.