Stiri pe aceeasi tema

- Un loc la o gradinita buna nu se gaseste asa de usor! Sute de parinti au stat la cozi de la prima ora ca sa prinda un loc la rand. Degeaba, insa, pentru ca directorii ii asigura ca regula primul venit, primul servit nu este valabila. Criteriul principal pentru inscriere este varsta copilului.

- Parintii ai caror copii au varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani vor depune cererile de inscriere la gradinita incepand de astazi pana pe 14 iunie 2019, in prima etapa, si in perioada 24 iunie - 26 iulie 2019, in a doua etapa. Potrivit regulilor anuntate de Ministerul Educatiei, ocuparea locurilor libere…

- INSCRIERI GRADINIȚA 2019. Inscrierea copiilor la gradinita a inceput luni, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. INSCRIERI GRADINIȚA 2019. Orarul inscrierilor a fost stabilit de conducerea fiecarei unitati de invatamant. El trebuie afisat la loc vizibil, in fiecare gradinita,…

- Dupa mai bine de patru luni de deliberari de la depunerea ofertelor, s-a decis cine va pune in practica proiectul de reabilitare si modernizare a Spitalului de Copii „Sf. Maria". Scos la licitatie in noiembrie trecut cu valoarea estimata de 89,66 milioane de lei, contractul pentru proiectarea si executia…

- Mai multi copii care frecventeaza o gradinita din sectorul Botanica din Capitala s-au imbolnavit de scarlatina.10 copii de patru si cinci ani de la o gradinita din sectorul Botanica al capitalei au ajuns la spital dupa ce s-au imbolnavit de scarlatina.

- Invatamant general obligatoriu de 15 clase,pana in 2030 incluzand gradinita Presedintele Klaus Iohannis a promulgat ieri modificarea Legii educatiei nationale, care prevede ca învatamântul general obligatoriu se extinde treptat la 15 clase, pâna în anul 2030. Potrivit…

- In cursul acestei saptamani s-a semnat contractul pentru ridicarea unei constructii ce urmeaza sa gazduiasca Gradinita cu program normal nr. 16 din cartierul Nord al municipiului, unitate de invatamant prescolar ce functioneaza, in prezent, intr-un spatiu total impropriu la parterul blocului 85 bis.…

- Peste 200 de copii de cinci ani au fost respinși la inscrierea in clasa pregatitoare, pentru ca sunt prea mici. Toți au aviz psihosomatic, care le permite intrarea in invațamantul de masa, dar sunt impiedicați de metodologie.