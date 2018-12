Stiri pe aceeasi tema

- La ora 10 dimineata, peste 200 de oameni asteptau in fata Bancii Nationale, sa cumpere bancnota de o suta de lei, cu regina Maria si regele Ferdinand, in editie limitata, scrie Observator TV. Joi, doar 170 de persoane au reusit sa cumpere bancnota. Multi au avut in plan sa ia una singura, dar... s au…

- Gata, este oficial. Romania trece la moneda EURO! Comisia pentru trecerea la euro va face publice doua rapoarte in decembrie, insa lucrarile sunt tehnice si au 300 de pagini, iar noi am facut eforturi serioase sa traducem documentul din romana in romana, pentru a spune lucrurile intr-un limbaj acceptabil,…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat de Ziua Nationala a Romaniei o bancnota aniversara cu valoarea de 100 lei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Aceasta emisiune numismatica pentru colectionare va avea tirajul de 10.000 bancnote.

- Pretul de vanzare al bancnotei aniversare pentru colectionare, cu tema 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, este de 150 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare. Lansarea in circuitul numismatic a bancnotei aniversare pentru colectionare cu valoarea nominala de 100 lei dedicata…

- Banca Naționala Romana a anunțat ca pe data de 1 Decembrie va lansa o bancnota aniversara de 100 de lei pentru a sarbatori Centenarul Marii Uniri, o cifra cu o valoare istorica incontestabila! Bancnota va avea valoare circulatorie, dar este destinata, mai cu seama colecționarilor.

