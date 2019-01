Cozi mari la ghișeele ANAF. De ce se îngrămădesc românii să-și plătească IMPOZITELE! Oamenii au facut cozi inca de dimineața pentru a-și plati darile catre stat. Sute de bucureșteni au incercat inca de dimineața sa iși plateasca taxele și impozitele. Vorbim aici de taxele pentru locurile de parcare sau de taxele de salubritate. Potrivit Realitatea TV , mulți s-au așezat la coada cu doua ora inainte ca ghișeele sa fie deschise, iar acestea s-au deschis la ora 8.30. Unii dintre cetațenii care au vrut sa iși plateasca azi taxele spuneau ca se grabeau ca sa nu piarda locul de parcare, de exemplu. Alții spun ca nu vor sa inceapa noul an datorii. Dar funcționarii de la ghișee… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta comenteaza foarte cristic anuntul ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind introducerea unei „taxe pentru lacomie” impotriva bancilor. El aduce aminte ca Dancila a promis, la investitura, ca „nu va introduce nicio taxa noua”. „Cateva observatii ‘la cald’ : Doamna Viorica Dancila…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la ședința CN al partidului, ca este nevoie ca guvernul sa le ceara bancilor și multinaționalelor din Romania ca ”din profiturile uriașe pe care le fac aici taxele sa le plateasca aici, nu in parardisuri fiscale”.”E nevoie de un guvern,…

- Romania nu reușește sa se vindece de fenomenul toxic al șpagilor din spitale, deși salariile medicilor și asistentelor au crescut semnificativ, arata un reportaj marca stirileprotv.ro. Pacienții susțin ca unii doctori țin inca buzunarele deschise pentru celebrul plic. Oamenii spun ...

- "Incepand de la 1 ianuarie 2019, modalitatile in care se pot plati taxele si impozitele locale in sectorul 4 se diversifica, astfel incat, pe langa posibilitatea de a plati in mod fizic la ghiseele Directiei de Taxe si Impozite Locale (DTIL) sector 4 (...), oamenii se pot duce la orice retea de supermarket…

- Femeile matinale prezinta un risc mai scazut de a dezvolta cancer de san in comparație cu doamnele care sunt mai active seara, a dezvaluit un studi realizat in Marea Britanie. Oamenii de știința au identificat asocierea intre preferința pentru dimineața sau seara și riscul de a dezvolta cancer de san.…

- Preafericitul Daniel și-ar putea schimba lejer numele in Preatristul Daniel dupa somația de la ANAF. Agenția vrea banii de taxe și impozite. ANAF l-a somat pe Patriarhul Daniel sa iși plateasca taxele și impozitele. Numele lui Daniel Ciobotea apare pe o lista a datornicilor din Lugoj. E localitate unde…

- „In temeiul art. 47 alin.(5) din codul de procedura fiscala din 2015, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica, ca au fost emise acte administrativ fiscale pentru urmatorii contribuabili", se arata in anuntul colectiv al Fiscului din Lugoj. Pe numele Ciobotea Dan Ilie exista…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, vrea reduceri pentru cetațenii care iși platesc taxele și impozitele on line. Printr-o scrisoare transmisa lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, Dan Cristian Popescu, […]