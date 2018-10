Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de tiruri asteapta in coloana, marti, sa plece cu vaporul din portul Galati, acestea fiind pline in special cu cereale vandute la export de fermierii din judet, care nu au silozuri pentru depozitare, astfel ca trimit recolta la export.

- O nava sub pavilion elvetian a fost atacata de pirati intr un port din Nigeria care au luat ostatici mai multi membri ai echipajului, printre care si un roman. "Nava Glarus, sub pavilion Elvetia, era acostata in portul Harcourt din Nigeria cand a fost atacata de niste indivizi, pe care noi ii numim…

- Nivelul Dunarii a scazut semnificativ din cauza secetei si navigatia este afectata pe mai multe sectoare ale fluviului. Proprietarii navelor inregistreaza pierderi pentru ca nu isi pot folosi vasele la capacitate maxima. In Ungaria au fost introduse restrictii dupa ce nivelul apei a coborat la minime…

- Larisa V., o fata de 13 ani din comuna Munteni, judetul Galati, ar fi trebuit sa plece intr-o tabara sponsorizata de Primarie, pentru copiii cu rezultate foarte bune la invatatura, dar eleva s-a trezit scoasa de pe lista participantilor.

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care 11 cazuri in ultima saptamana. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in sezonul…

- O persoana din judetul Galati a murit din cauza infectiei cu virsul West Nile, conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile. In ultima saptamana s-au inregistrat unsprezece cazuri de infectie cu virusul Wes Nile, transmis prin intepatura de...

- Seceta, grindina, dar si ploile torentiale din ultima perioada au facut prapad in camp. Fermierii sunt disperati ca nu vor avea ce mai culege si vor ajunge in sapa de lemn. Conform informatiilor furnizate de catre directorul Directiei Agricole Judetene (DAJ) Calarasi, Daniel Obada, intreaga suprafata…

- Suntem la mijlocul verii, iar agricultorii spera intr o minune in perioada urmatoare. Fermierii isi pun mainile in cap din cauza productiei slabe a graului pana la aceasta data. Potrivit conducerii Directiei Agricole Constanta, prin directorul institutiei, Iulia Bruchental, productiile in toata tara…