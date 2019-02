Stiri pe aceeasi tema

- Ai o mașina de pe LISTA ASTA? Te vor cauta HOȚII! Politistii de frontiera au descoperit anul trecut aproape 240 de mașini furate, cu peste 70% mai multe fața de anul 2017. Potrivit datelor transmise de Poliția de Frontiera, in 2018 au fost descoperite 239 de autovehicule (196 autoturisme, 27 microbuze,…

- Aproape 50.000 de persoane au iesit din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in ultimele 24 de ore, de zece ori mai ... The post Cozi infernale la frontiera. Șoferii așteapta și cate 3 ore appeared first on Renasterea banateana .

- Timpii de asteptare la vama Nadlac II, din judetul Arad, au depasit, sambata dimineata, 180 de minute, pe sensul de iesire din tara, astfel ca s-a format o coloana de masini care se intinde pe mai multi kilometri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In anul 2018 (11 luni), in urma actiunilor desfasurate in punctele de frontiera si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit 239 autovehicule, majoritatea din gama de lux (196 autoturisme, 27 microbuze, 4 motociclete, 8 automarfare și 4 remorci), care figurau ca fiind cautate de autoritati…

- Politistii de frontiera au descoperit in anul 2018 239 de autovehicule furate, majoritatea din gama de lux, cu peste 70% mai multe decat in anul precedent, masinile fiind indisponibilizate, iar pe numele celor implicati in aceste infractiuni au fost intocmite doare penale. Potrivit unui comunicat a…

- Pe 30 decembrie, in jurul orei 6:30, la punctul de trecere a frontierei Nadlac I – Nagylak, s-a prezentat pentru a ieși din țara un cetațean maghiar, in varsta de 43 de ani. Alaturi de acesta, in autoturismul inmatriculat in țara vecina se mai aflau doi cetațeni maghiari și unul roman. „Cu ocazia controlului…

- Ca in fiecare an, apropierea sarbatorilor de iarna readuce in tara multi dintre cetatenii romani aflati in strainatate, pentru a-si petrece aceste zile impreuna cu familia, dar si cetateni straini care vin in vacanta in Romania. In acest context, in perioada urmatoare se prefigureaza o crestere a traficului…

- Patru mașini de lux, in valoare de 115.000 de euro, cautate pentru confiscare de autoritațile din Marea Britanie, au fost descoperite de politistii de frontiera din Bihor și Arad, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis luni de Poliția de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei ...