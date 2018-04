Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la valabilitatea actelor de identitate. Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor Arad a lansat un apel catre toți cetațenii pentru a-și verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile…

- Polițiștii au depistat patru persoane in timp ce transportau pește pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Au fost gasite și ridicate aproape 200 de kilograme de pește, plasa de tip monofilament, o barca pneumatica, vasle din aluminiu și o pompa. Totodata, a fost indisponibilizat…

- Primaria Sibiu ia masuri pentru eficientizarea activitații Serviciului de Evidența a Persoanei de la care sibienii obțin actele de identitate. Scopul acestora este, lesne de ințeles, eliminarea aglomerației de la ghișee. Read More...

- Cererea de locuințe din Romania actuala este in continua creștere, au ajuns la aceasta concluzie specialiștii care au dezbatut in cadrul ediției naționale a Clubului Profesioniștilor in Imobiliare (CPI), evenimentul organizat de unul din principalele portaluri romanești de imobiliare, dedicat…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, împreuna cu polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, au organizat , în ultimele 5 zile, acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice.In cadrul acțiunilor au fost verificate 18 mijloace…

- Asociațiile internaționale de ecologie se implica in scandalul exploatarilor de la Roșia Montana. Mariana Gomez Soto, coordonatorul unei mișcari globale impotriva mineritului, a fost la Cluj si a stat de vorba cu cei interesați de efectele mineritului.

- Unirea Tritenii de Jos s-a impus astazi, scor 3-0, pe terenul celor de la Armenopolis Gherla, intr-o partida care a contat pentru etapa a XVIII-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Read More...

- COD GALBEN - In intervalul 17.03.2018 ora 16:00 – 19.03.2018 ora 20:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic (judetul Cluj), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H.…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Rocada in poarta FCSB-ului s-a facut in ultimele ore al perioadei de transferuri in Romania, atunci cand Cristian Balgradean a fost transferat pentru a-l inlocui pe tanarul Andrei Vlad. In ultima sa interventie, Gigi Becali l-a declarat "numarul 1" pe "Pufi" si i-a creionat viitorul portarului de…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Maghiar Balassi din Bucuresti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 11.00, la Salile Kretzulescu, conferința de presa a expoziței Korniss Peter: Memorie continua. Conferința de presa va avea loc in prezența artistului Korniss Peter, a curatoarei Kovacs…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- La data de 14 martie 2018, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza 35 de perchezitii in judetele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramures ( 2),…

- Dupa ce a sustinut un show “Epic” in orase precum Craiova, Cluj si Timisoara, 3 Sud Est a continuat seria de concerte peste ocean. Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu au fost invitati sa impartaseasca emotia celui mai recent material discografic in Las Vegas, Los Angeles, Sacramento, Montreal,…

- O delegație a Bancii Europene pentru Investiții s-a aflat, astazi, la Iași pentru a analiza stadiul implementarii proiectului Spitalului Regional de Urgențe. Din cauza intarzierilor in elaborarea proictelelor de la Cluj și Craiova, s-a decis ca investitia de la Iasi sa nu mai fie conditionata de celelalte…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii. "Anul acesta este un an insemnat, pentru…

- Dupa ce Arpad Paszkany a renuntat la investitiile de la CFR Cluj, foarte multi s-au intrebat cine este, de fapt, omul cu bani la gruparea ardeleana. In acest moment, CFR se afla pe primul loc in Liga 1, cu...

- A fost a doua vizita externa a Familiei Regale a Romaniei in anul 2018. In luna februarie, Principele Radu a vizitat Emiratele Arabe Unite, pentru promovarea invațamantului superior romanesc in țarile Golfului. Familia Regala romana a mai vizitat Marocul in anii 2005 și 2014 și s-a intalnit, in diverse…

- Maximum doua luni pentru comunicarea contraventiei referitoare la lipsa rovinietei Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o serie de avertismente de tip cod galben de inundații pentru mai multe râiuri din Cluj și alte 7 județe.Astfel, având în vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele…

- Un functionar public din cadrul Primariei Targu Carbunesti s-a reintors la munca dupa trei ani in care s-a aflat in concediu fara plata. Alivian Petre Ardeleanu, consilier in cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor,...

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Consilierul județean PSD, Petre Pop, liderul de facto al social-democraților din Campia Turzii, care au refuzat sa aprobe proiectul de hotarare privind mutarea sediului Poliției și inființarea serviciilor de inmatriculari auto, eliberare permise și eliberare pașapoarte, a avut azi o intalnire cu prefectului…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La data de 22 februarie…

- O echipa de lucratori ai Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Dej se va deplasa conform planificarii dar si la solicitarea Autoritatilor administratiei publice locale comunale și a instituțiilor interesate, joi, 22.02.2018, in comunele Panticeu si Recea-Cristur Jud. Cluj , in vederea…

- Incepind cu 5 februarie curent, Agenția Servicii Publice a inceput eliberarea pașapoartelor moldovenesti de tip nou. Noile documente vor avea un grad sporit de protecție, dar și un design nou, noteaza Noi.md. Chiar si asa, multi moldoveni se intreaba daca odata cu obtinerea noilor pasapoarte vor putea…

- Reducerea programului de la 1 ianuarie 2018 la punctele de operare si eliberare pasapoarte din Sighetu Marmatiei si Borsa a creat nemultumiri si tensiuni in randul solicitantilor de documente de calatorie din cele doua zone ale judetului. Deputatul USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus, s-a autosesizat…

- Un accident de munca a avut loc, miercuri, la o firma din Dej.Un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței, în cadrul firmei Mexom Dej. Din ultimele informații se pare ca un muncitor ar fi fost prins între un autocamion și o presa, scrie someseanul.ro. La fața…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Directorii din Primaria Targu Jiu au fost evaluati de catre primarul in functie Marcel Romanescu. Acesta a declarat ca nu toti sefii de servicii si directii au obtinut calificativul „foarte bine”. Edilul a precizat ca nu a realizat decat o evaluare pentru sase luni, de cand a preluat mandatul de primar.…

- Polițist injunghiat in fața spitalului, la Iași, dupa ce a mers in club impreuna cu prietena lui. Barbatul, care a fost angajat al Serviciului de Actiuni Speciale, a fost urmarit și atacat de un individ cu care s-a certat. Polițistul a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club…

- Comunicat. Pe pagina web a Instituției Prefectului – Județul Arad, cetațenii au posibilitatea sa interacționeze in mod direct cu Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența...

- Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis nr. 51, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor.Concursul se va…

- Un șofer a devenit ținta acuzelor dupa ce a reușit o parcare de toata rușinea. ”Dupa ce ai parcat ca un BOU ai lasat usa deschisa larg sa iesi in evidenta, din pacate ți-a iesit in evidenta PROSTIA de PITIPONC. Ai parcat ca un BOU pe trecerea de PIETONI”,…

- In cursul anului 2017, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al județului Cluj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Read More...

- Serviciul Public Comunitar de Evidenta si Eliberare a Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Galati si-a propus ca in anul 2018 sa se mute in alt sediu. Potrivit institutiei, schimbarea sediului este o necesitate avand in vedere cerintele si exigentele actuale.”Este necesara mutarea intr-un alt spatiu, pentru…

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Al doilea golgheter al Ligii 1, George Tucudean, a fost transferat de la campioana Romaniei, FC Viitorul, la actualul lider al Ligii 1, CFR Cluj. "FC Viitorul anunta ca fostul nostru jucator George Tucudean a fost transferat la CFR Cluj pe o treime din suma speculata in presa sportiva in ultimele zile.…

- Astra pregatește plecarea lui Alexandru Ionița, fotbalist dorit insistent de CFR Cluj și Kayserispor. Pana atunci formația giurgiuveana pregatește o superlovitura pe piața transferurilor. Edi Iordanescu il dorește insistent pe Florentin Matei, jucator care in sezonul trecut a caștigat titlul in Croația…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- O casatorie de convenienta intre un turc si o romanca a fost deconspirata de politisti, barbatul fiind acum nevoit sa paraseasca țara. Casatoria dintre un cetatean turc si o femeie din Cluj nu s-a consumat in niciun fel, au stabilit politistii de imigrari, care au decis ca barbatul care a vrut doar…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Cluj au refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara pe teritoriul Romaniei unui cetatean turc, in varsta de 32 de ani, ca urmare a constatarii casatoriei de convenienta cu o romanca. In urma verificarilor…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Hunedoara, Caras-Severin, Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui si Galati se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul se…

- Liga 3 a intrat in vacanta pana la inceputul lunii martie, liderii celor cinci serii fiind Aerostar Bacau, Progresul 1944 Spartac, ACS Petrolul 52, ACS Sirineasa si AS FC U Cluj. Insa niciuna dintre ocupantele primului loc nu a reusit sa ofere si cel mai bun marcator al turului, aceasta onoare revenindu-le…