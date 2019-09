Cozi imense la vama Nădlac II: Românii se întorc la muncă în străinătate Potrivit aplicației de monitorizare a traficului la granițele din Romania, dezvoltata de Poliția de Frontiera, duminica dimineața, la vama Nadlac II, din județul Arad, timpii de așteptare au ajuns la 60 de minute, fiind deschise opt artere pe sensul de ieșire din țara pentru autoturisme.



In urma creșterii timpilor de așteptare, s-a format o coloana de mașini.



Principalul motiv este acela ca romanii se intorc in numar mare la munca in strainatate, dupa ce au petrecut vacanța in țara.



Aglomerație este și la vama Urziceni, județul Satu Mare, unde șoferii așteapta 30

Sursa articol si foto: rtv.net

