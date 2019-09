Cozi de 2 km pe Drumul expres „Ințeleg ca vrei sa modernizezi orașul, dar nu așa, ca-l inchizi peste tot de nu mai avem pe unde circula. Și cei cu copii sa plece cu ei la 7 ca sa ajunga pe 8? Unde ai mai pomenit așa ceva?”, ne-a declarat un șofer oradean enervat ca a intarziat la lucru. Inca de saptamana trecuta, de cand au restricționat circulația la intersecția Bulevardului Magheru cu Aleea Ștrandului pentru a taia copacii și a pregati șantierul, Drumul expres s-a aglomerat, iar acum a devenit o provocare pentru a fi parcurs de șoferi. „Jumatate de ora am stat la coada de peste 2 km. Este inadmisibil!… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre un concert sustinut alaturi de E Street Band pe 19 septembrie 1978, in cadrul turneului Darkness on the Edge of Town. Spectacolul a fost difuzat de mai multe statii de radio americane, motiv pentru care a fost, in cateva saptamani, repede imprimat pe vinil si vandut in magazine…

- Infrangerea era previzibila, in condițiile in care CSM Targu Mureș este principala candidata la caștigarea seriei. Formația mureșeana a participat, de altfel, la finele ediției precedente, la barajul pentru promovarea in Liga Naționala, dar nu a avut succes. CSU Oradea are un lot serios remaniat…

- Brankica Hadzovic si coechipierele ei au dominat confruntarea din orasul sarb de peste Dunare, diferenta crescand cu fiecare minut. A fost 66-43 (pe sferturi: 12-9, 18-10, 19-12, 17-12). „Galben-albastrele” au inceput jocul din tara vecina intr-o formula de echipa aproape total schimbata fata…

- Agențiile de turism ofera și tarife bune pentru perioada urmatoare, pornind chiar de la 205 euro de persoana, plus 95 de euro taxe, pentru un sejur de șapte zile! In ultimii ani, Egiptul atrage foarte multi turisti, iar romanii il aleg ca o alternativa la concediile in Grecia, Turcia sau…

- Doar 18% dintre romani isi rezerva on-line vacantele, urmati de bulgari cu 17%. Pe primele locuri in topul Eurostat din 2017 se afla Luxemburg (73%), Finlanda (65%) și Germania (64%). Surprinzator, nu tinerii din UE acceseaza cel mai mult internetul pentru rezervarea vacantelor, ci persoanele…

- Drumul judeșean 588B, Rovinița Mare – Percosova – Gherman are o lungime de 13,5 kilometri, iar proiectul de asfaltare este finanțat din fonduri guvernamentale și locale. „Executantul m-a asigurat ca suntem in termen și mai mult decat atat, drumul județean ar putea vedea primul…

- Maxim a fost declarat invins la puncte de chinezul Pan Jiayun (1,75 m), intr-un meci dupa reguli K1 desfasurat la categoria 66 kg. „A fost o lupta echilibrata si foarte intensa inca din primele secunde, pe care am pierdut-o insa la puncte. Motivele si scuzele nu isi au locul. Voi reveni mai puternic…

- Sportivul care a scris pagini de istorie pentru Clubul Sportiv AMEFA a intrat, definitiv, in galaxia marilor performeri din acest sport, fiind detinator al recordului mondial de juniori al categoriei 52 Kg, smulgand 118 kg la Atena 1988, performanta neegalata la acest nivel. Familia…