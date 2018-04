Stiri pe aceeasi tema

- Prezent pe scena Centrului de Cultura „Florica Cristoforeanu” de la R. Sarat cu ocazia sarbatoririi Centenarului, Andrei Paunescu, fiul regretatului om de cultura Adrian Paunescu, a oferit o surpriza publicului din sala. Stiind ca in public, la concertul „Remember Cenaclul Flacara“, se afla si primarul…

- Pe rolul Judecatoriei Constanta Sectia Civila au fost inregistrate, in data de 29 martie, patru dosare avand ca obiect acordare personalitate juridica.In cauza este vorba despre patru centre de afaceri, cu trei tari din Asia, si una din Europa.Iata despre ce centre de asociatii este vorba:Asociatia…

- Pompierii desfasoara la aceasta ora activitati pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta aflata pe strada Sculpturii din municipiul Buzau. Potrivit informatiilor furnizate d epurtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, este vorba despre un incendiu izbucnit la o locuinta cu trei camnere,…

- Miercuri, Corina Suteu, fost ministru al Culturii, a tinut o conferinta despre ce inseamna cultura europeana in prezent si despre relevanta acesteia pentru identitatea europeana. Suteu a vorbit despre felul in care sunt vazuti europenii de cei de pe celelalte continente, despre documentele care vizeaza…

- Festivalul „Buzaul Clasic” a debutat miercuri, 28 martie, la sala Consiliului Judetean, cu un spectacol de exceptie sustinut de membrii All’s Choir, cor format din cantareti de opera, din ansamblurile corale ale Operei Nationale si ale Filarmonicii ”George Enescu” din Bucuresti, cu mare experienta artistica…

- Oficialitati locale, oameni de cultura si buzoieni simpli au luat parte, marti, la festivitatea de dezvelirea a statuii lui Alexandru Marghiloman, eveniment dedicat implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Celebrul om politic buzoian care a jucat un rol important in realizarea Marii…

- 16 apartamente din patru blocuri din cartierul „Insula” au fost afectate in urma exploziei care s-a produs duminica, la ora 11,30, intr-un bloc de pe Aleea Insulei. Explozia, urmata de un incendiu puternic, s-a produs la etajul al doilea al blocului, in momentul in care proprietarul, un barbat de 36…

- Asociatia Judeteana de Fotbal a decis sa amane, din cauza vremii nefavorabile anuntata pentru acest week-end, toate jocurile programate in cadrul Ligilor a 4-a, a 5-a si a 6-a, care trebuiau sa se dispute sambata si duminica. Decizia a fost luata in urma unei hotarari a Comitetului de Urgenta, intrunit…

- Omul politic buzoian Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, in prezent deputat al Partidului National Liberal, a declarat, marti, ca legile justitiei adoptate in plenul Camerei Deputatilor pot destabiliza functionarea sistemului judiciar, afirmand ca exista riscul ca dupa scaderea pragului de…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta. Alaturi de fabricile deja existente în Germania, Irlanda și Statele Unite ale…

- Prin investiția intr-o noua fabrica, Sennheiser intenționeaza sa iși intareasca poziția pe piața Europeana de produse electronice. “De mai mulți ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creșteri. Cu noua fabrica din Romania, avem o a treia baza de producție…

- Scoala Gimnaziala „Dionisie Romano” gazduieste astazi, in organizarea Fundatiei Special Olympics, incepand cu ora 12,00, o lectie despre toleranta, alaturi de elevi de la scoli de masa si sportivi Special Olympics. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului iLead – Eu Decid – Sportivi Lideri cu…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Nicio alta ocazie nu reușește, probabil, sa reuneasca, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu”, mai mulți reprezentanți ai literaturii, politicii, invațamantului și artei plastice buzoiene, așa cum se intampla in luna martie a fiecarui an. Motivul il constituie expoziția anuala a artistului Valeriu Șușnea,…

- Reteaua electrica europeana alimenteaza gratuit, prin schimburi naturale, consumatorii de energie din Kosovo de la jumatatea lunii ianuarie pana acum, lucru care a dus la scaderea frecventei curentului electric pe continent. Asociatia operatorilor retelelor din 25 de tari europene cere interventia factorului…

- Din anul 2004, Comisia de Legatura Permanenta pentru Ortofonie și Logopedie a Uniunii Europene (CPLOL) a stabilit ca 6 Martie sa devina ziua europeana a vorbirii și a terapiilor de limbaj, in scopul conștientizarii dificultaților de limbaj, a necesitații dezvoltarii vorbirii, precum și in scopul de…

- Toyota nu va mai avea pana la final de an masini diesel in oferta sa europeana, insa va pastra versiuni diesel pentru vehiculele comerciale, a anuntat seful marcii pentru Europa, la Salonul Auto de la Geneva. Toyota este, din toate companiile auto mari, cel mai putin afectata de "cruciada" impotriva…

- Ford a anuntat astazi la Geneva debutul public european al modelelor Ford Mustang Bullitt - programat pentru productia in versiunea pentru Europa in luna iunie, Ford Edge - cel mai avansat SUV creat vreodata de Ford, si KA+ Active, primul crossover inspirat de lumea SUV-urilor care-si face loc in familia…

- Versiunea de Switch pentru Neo Atlas 1469, va sosi in Europa in format retail și digital via Nintendo eShop, din 19 aprilie. Neo Atlas 1469 este disponibil pe PlayStation Vita in Japonia și pe PC via Steam in toata lumea. The post Neo Atlas 1469 va sosi pe Switch in Europa appeared first on ComputerGames.ro…

- Alegerile din Italia, la care alianta de centru-dreapta condusa de Silvio Berlusconi este favorita, atrag atentia asupra unui fenomen tot mai raspândit în Europa, prezent inclusiv în România: liderii din umbra.

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Fascismul se întoarce în Italia, pe strazi și în politica, pe fondul pesimismului cetațenilor dezamagiți de ultimii ani de guvernare, neîncrezatori în unitatea Europeana și nemulțumiți de numarul mare de

- Venitul de baza universal, adica un venit acordat fiecarui om pentru simplul fapt ca exista, este o idee care nu numai ca nu dispare, dar chiar incepe sa se bucure de tot mai multa sustinere in spatiul public. In urma cu zece ani, doar 10% dintre americani erau de acord cu ideea de a primi…

- Activitatea institutiior de invatamant din Ucraina este sistata, incepand de azi, pana la 6 martie, ca urmare a deciziei Gazprom de a inceta livarea de gaze in tara vecina.Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul Cabinetul de miniștri…

- Tarile europene se confrunta cu o iarna tarzie provocata de un val de aer polar, care atrage dupa sine un ger naprasnic si ninsori abundente. Astfel, multe orașe europene, in care ninge foarte rar, au fost acoperite de zapada. Aerul arctic a adus in Marea Britanie cele mai scazute…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat joi Uniunea Europeana sa accepte sa-si reformeze politica sa de imigratie, pentru a face Marea Britanie sa-si schimbe parerea cu privire la Brexit, estimand ca este inca timp pentru a evita o despartire ce va aduce pierderi, informeaza AFP. …

- Mesajele transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt ca nu exista o perspectiva imediata de ridicare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, iar perceptia dinspre Europa este ca in Romania e o presiune asupra justitiei prin initiativele Parlamentului si prin mass-media,…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Armata americana instruieste fortele armate ale tarilor din Europa asupra modului de utilizare a armelor nucleare tactice împotriva Federatiei Ruse, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit caruia însusi faptul ca SUA dispun de

- Un nou front atmosferic rece afecteaza in aceasta saptamana Marea Britanie, Irlanda, Peninsula Iberica si Franta, fiind preconizate ninsori, ploi abundente, vant puternic si temperaturi extrem de scazute pana sambata. Oficiul britanic de meteorologie (Met Office) a anuntat conditii meteorologice severe…

- Visa si National Bank of Greece au anuntat astazi un proiect pentru dezvoltarea de bijuterii cu functie de plata in parteneriat cu Folli Follie si Links of London. Prototipurile incluse in linia de bijuterii cu functie de plata vor fi expuse la standul Visa si Visa Everywhere Garden in cadrul Mobile…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Ambasada Rusiei la București, reacție nervoasa dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a dejucat doua atentate asupra unor școli romanești din Cernauți. Amasada Rusiei in Romania a dat publicitații un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzațiilor lansate de serviciul ucrainian…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Una dintre cele mai sarace tari din Europa a devenit un adevarat paradis pentru cei cauta o mama surogat. Activitatea s-a dezvoltat rapid in ultimii ani si a devenit o adevarata industrie in care sunt atrase tinere dispuse sa isi inchirieze trupul pentru cateva luni. Iar tentatia este mare, fiindca…

- Știați ca numarul de urgența 112 este comun tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene? Pe 11 februarie, in Europa este marcata anual ziua numarului unic de urgenta 112, data instituita in anul 2009 si dedicata cresterii gradului de constientizare la nivel comunitar a importantei acestui serviciu…

- Moldova s-a clasat pe locul trei în clasamentul țarilor europene cu cel mai intens ritm de creștere a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor. Despre aceasta anunța expertul economic de la IDIS Viitorul Veaceslav Ionița pe pagina sa de facebook, cu referire la clasamentul realizat de Trading…

- Industria europeana de otel trebuie sa se pregateasca pentru a inchide o serie de fabrici din cauza unui surplus care reprezinta o cincime din capacitatea totala. In caz contrar Europa risca sa fie inlocuita de importatori cu alti rivali mai ieftini, transmite executivul Voestalpine, unul dintre…

- Prima țara din lume care interzice cumparaturile în ziua de duminica este în Europa.În traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar în Polonia, acest lucru a devenit lege, dupa ce presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile în…

- Societatea Romana de Microbiologie precizeaza, pe baza mai multor studii internationale, ca vaccinul anti-HPV poate preveni pana la 90% dintre cazurile de infectii cu Human Papiloma Virus si cancer de col uterin, fiind vorba despre 31.000 de cazuri noi inregistrate anual la nivel european. Potrivit…

- Cine nu a auzit de Adibas, Reebak, sau Mike? Chinezii au inventat aceste branduri, copii dupa Adidas, Reebok si Nike, cele mai cunoscute branduri de haine sport din lume. In timp, lucrurile au evoluat insa. Marfurile ieftine chinezesti, o adevarata mana cereasca pentru romanul sarac, au invadat nu numai…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Scandalul oualor contaminate cu insecticid care a zdruncinat serios piețele din Europa anul trecut s-a lasat cu o creștere galopanta a acestor produse pentru consumatori. Soluția in acest caz vine, poate surprinzator, din Turcia. Exportul de oua turcești a crescut considerabil, iar oficialii turci din…

- Romanca Cristina Neagu a fost desemnata handbalista anului 2017, intr-o ancheta desfașurata de Federația Europeana de Handbal. Neagu, 29 de ani, a primit 52% dintre cele 29,160 de voturi ale fanilor. Romanca legitimata la CSM București a fost aleasa de de 15.185 de fani. Pe locul doi a fost Anita Gorbicz,…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…