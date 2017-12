Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de ski exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Crăciun pentru statele membre UE, în timp…

- Produsele pentru masa traditionala de Craciun a celor mai saraci dintre galateni, asistatii social, au fost distribuite prin Cantina de Ajutor Social a Primariei Galati. Peste 70% dintre asistatii social sunt copii, iar pentru multi dulciurile primite de la Cantina sunt cam singurele pe care si le permit.…

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun si e foarte important sa stim cum va fi vremea. Se pare ca nu vom avea parte de sarbatori cu zapada, ca in povesti. Temperaturile vor crește considerabil in majoritatea regiunilor, in sud și pe litoral valorile termice ajungand pana la 13 grade Celsius.

- Momente emotionante intr-un supermarket. Pentru ca in aceasta perioada oamenii au luat cu asalt magazinele fie pentru cadouri, fie pentru a procura hrana pentru masa de Craciun, supermarketurile sunt pline de clienti.

- Minunile se fac cu ajutorul oamenilor. Un student de 23 de ani a reușit sa ofere o casa noua unei familii greu incercate din Salva. Deși a pornit la drum cu doar 1.000 de lei, Iosif a reușit sa convinga voluntari și firme sa se implice in ridicarea casuței pentru familia Morariu.

- Preparatele din carne de porc de pe masa de Craciun fac parte din traditia culinara a poporului roman. Chiar daca retetele traditionale difera de la o regiune la alta, de pe masa de Craciun a romanilor sunt nelipsite preparate precum: caltabosii, toba sau piftia (racitura).

- Cu ocazia sarbatorilor Craciun, asezamantul religios "Sfantul Vasile cel Mare" din Bistrita reprezentat de catre preotul Sorin Moldovan si un grup de studenti teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca, au colindat astazi elevii din centrele de educatie incluziva nr. 1 si 2 din Bistrita.…

- Tradiții și superstitii de Craciun. Se spune ca de Craciun dorintele se împlinesc. Daca esti o persoana care crede în semne, Realitatea.net îti spune care sunt superstitiile de care ar trebui sa tii cont zilele acestea.

- In cadrul acestei rubrici, va prezentam rețete culinare vechi, preluate din diferite "tratate" de specialitate. Va prezentam rețetele "Budinca de Craciun" și "Steluțe de ciocolata pentru pomul de Craciun", care au fost publicate in volumul "Dulciuri" (1936), scris de doamna Maria General Dobrescu.

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Obiceiurile din preajma solstițiului de iarna sunt variate. De exemplu, daca aduci in casa o creanga pe care o arzi in noaptea de Craciun, vei avea noroc tot anul. SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Targul de Craciun de la Castelul Bran și-a deschis porțile pentru vizitatori. Cu vin fiert, ceai aromat și mar cu scorțișoara. Iar perioada sarbatorilor va fi plina de evenimente. Oaspeții faimosului edificiu vor intra in atmosfera sarbatorilor de iarna și cu ajutorul copiilor de la…

- "Obosit", "jumulit", "perie de toaleta": asa a fost descris pomul de Craciun din Roma, uscat inainte de venirea sarbatorilor, in comentariile ironice ale utilizatorilor retelelor de socializare.

- La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 0.15, politistii Serviciul de Ordine Publica din IPJ Alba, in timp ce actionau pe DN 74, pe raza localitatii Ciuruleasa, au depistat o autoutilitara, condusa de un tanar de 20 de ani din comuna Ciuruleasa, ce transporta 19 pomi de Craciun, pentru care soferul…

- Secția de Terapie Intensiva Nou-Nascuți a unitații medicale a primit o noua donație din partea unei companii turcești care se implica de doi ani in dotarea secțiilor de neonatologie din spitalele bucureștene. Implicarea organizațiilor umanitare in dotarea cu aparatura a secțiilor de neonatologie din…

- Miros de sarbatoare cu condimente specifice Una dintre cele mai usoare cai de a-ti face casa sa miroasa a vacanta este sa iei cateva condimente ce iti amintesc de Craciun si sa le pui intr-o tigaie, sa le acoperi cam pe jumatate cu apa si sa le fierbi la foc mic timp de aproximativ 30 de minute.…

- Ionut Popa s-a declarat multumit de prestatia echipei sale la meciul cu Dinamo. ACS Poli a castigat la Bucuresti si a remizat, 0-0, pe teren propriu, in cele doua meciuri cu Dinamo din sezonul regulat. La finalul jocului, tehnicianul a tinut sa-si exprime regretul cu privire la moartea Regelui Mihai.…

- Descris drept primul smartphone entry-level cu design full-screen si patru camere foto, Leagoo M9 va intra in oferta magazinelor asiatice chiar inainte de Craciun. Asteptat pentru data de 20 decembrie, Leagoo M9 se prezinta cu un design asemanator modelului Galaxy S8, insa fara a avea prea multe in…

- Meteorologii au facut publica astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, vremea va fi relativ rece pe parcursul primei saptamani de prognoza, cand valorile medii vor fi de 0...4 grade ziua si 5... 2 grade noaptea.Dupa data de 25 decembrie, se estimeaza o crestere treptata…

- Legile Justitiei | Tariceanu, despre criticile magistratilor: Fiecare are dreptul sa-si exprime parerea Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, referitor la criticile magistratilor la modificarile Legilor Justitiei, ca fiecare are dreptul sa isi exprime opinia, dar dezbaterea…

- Sectorul Invatamant si Activitati cu Tineretul, din cadrul Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Arges, au organizat, in Sala de festivitati a Liceului Forestier, Festivalul Judetean de Colinde si Traditii ...

- Carnații ardelenești sunt un deliciu pentru mulți dintre consumatorii de alimente tradiționale. Rețeta clasica se face din carne macra și carne grasa intr-un procent de 80% cu 20%. Ardelenii au insa un secret pe care nu toate gospodinele il știu. Carnatii de porc sunt un preparat specific sezonului…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata ca vasta reforma fiscala care urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare de Congres reprezinta "un cadou de Craciun" pentru clasa mijlocie, relateaza AFP. "Va fi unul din cele mai frumoase cadouri de Craciun pentru locuitorii acestei tari ale caror…

- Autorii unor volume de proza, poezie si articole jurnalistice isi aduc aminte de darurile pe care le-au desfacut de Craciun: unele dintre ele, experiente; altele, jucarii sau scrisori. Au povestit la gura sobei: T. O. Bobe, care a scris carti precum „Contorsionista“ si „Bucla“; Liliana Nicolae, jurnalista…

- De Sarbatori, aeroportul devine neincapator pentru romani, și nu din pricina numarului de calatori, ci de...volumul și conținutul bagajelor acestora, scrie stirileprotv.ro. Astfel, in speranta ca ai lor, cei care traiesc de ani buni peste hotare, vor avea gustul de acasa, pe masa de Craciun.…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In acesta seara a fost fost inaugurat targul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la targul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone.

- De cateva zile e forfota mai mare la piața agro-alimentara din Cartierul Nou: au sosit brazii de Craciun, iar cumparatorii se grabesc sa aleaga un brad frumos, de sarbatori. Mirosul de rașinoasa este imbatator in hala, unde sunt aliniați sute de brazi care iși așteapta cuminți noile camine. Oferta este…

- Guvernul Republicii Moldova va invita la inaugurarea primului Târg de Craciun tradițional, în stil european la Chișinau. Farmecul de poveste specific tradițiilor de iarna, ca în marile orase de pe continent, va prinde viața pe strada 31 august 1989, în perimetrul strazilor…

- La Teatrul Gulliver din Galati, in aceasta duminica, 17 decembrie 2017, incepand cu ora 10:30, va fi pusa in scena piesa „Povestea de Craciun”, ultimul spectacol din acest an al teatrului de papusi galatean."Noaptea Sfanta, in viziunea regizorului spectacolului, Bogdan Dragulescu, este „noaptea in care…

- Bradul de Craciun înseamna fericire, bucurie, sarbatori și cadouri. Însa, daca ne gândim la sanatate, din pacate, atât brazii artificiali, cât și cei naturalisuntdaunatori, putând sa ne afecteze

- Farmecul sarbatorilor de iarna se simte din ce in ce mai mult la Tirgul de Craciun din Capitala. La fel ca și in țarile europene, tirgul din acest an va avea un carusel pentru cei mici. Astfel, din data de 15 decembrie, una dintre cele mai cotate atracții de iarna, va fi gata de a primi și a distra…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica au confiscat, ieri, 51 de pomi de Craciun, transportați ilegal, pe raza comunei valcene Vaideeni. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, polițiștii au acționat pentru verificarea legalitații activitaților de transport și comercializare a materialului…

- Bacauanii fara adapost, copii și adulți care dorm pe cartoane in gara, in piețe, prin scari de bloc sau canale, care sufera de frig și de foame, vor avea, anul acesta, un Craciun al lor. Duminica, 17 decembrie, la inițiativa Clubului Sportiv Bronx și cu sprijinul Prefecturii Bacau și instituțiilor din…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu o reteta inedita, biscuitii de casa cu ciocolata si menta sunt solutia perfecta. O reteta delicioasa ce se prepara rapid si care cu siguranta este pe gustul tuturor.

- Intr-un sat din Bihor, la aproximativ 20 de kilometri de Oradea, un copil de numai 12 ani a aflat cum e sa lupte pentru supravietuire. Il creste bunica, o batranica de 69 de ani, dupa ce o boala nemiloasa i-a rapit mama, iar tatal l-a abandonat imediat dupa nastere.

- Vrei sa-i impresionezi pe cei dragi, sau chiar pe colindatori la sarbatorile de iarna cu ceva delicios și ușor de preparat? Aceste minunate fursecuri cu ciocolata sau Chocolate Crinkles vor fi cu siguranța apreciate de toți!

- City Park Mall te provoaca sa împodobești bradul virtual, ca sa gasești premiile ascunse! Nu mai e mult pâna la Craciun și deja simțim atmosfera relaxata a sarbatorilor peste tot. Ciocolata calda cu marshmellows, colinde, goana dupa cadoul perfect și petreceri peste petreceri alaturi…

- Este o traditie la Universitatea Emanuel ca absolventii aflati in toate colturile lumii sa doneze ciocolata inaintea sarbatorilor de iarna, pentru a fi vanduta la cel mai dulce eveniment al anului: Chocolate Season. Asa s-a intamplat si in acest an. Pe standurile amenajate la Universitatea…

- In vreme ce autoritatile ploiestene inca nu au anuntat o decizie oficiala privind modul in care va fi organizat in aceasta iarna targul de Craciun, reprezentantii SC Hale si Piete Ploiesti, societate subordonata municipalitatii, au hotarat sa isi amenajeze in acest an propriul targ. Astfel, conform…

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2017. Se spune ca acei crestini care vor munci in data de 8 noiembrie, ziua Sfintilor Mihail si Gavriil, nu va avea o moarte usoara. Totodata, traditia spune ca de acum si pana de Craciun trebuie sa aiba loc „vara iernii“, o insiruire de cateva zile considerabil mai calde…

- O tanara mama din Marea Britanie sustine ca traditia cadourilor de Craciun ii face pe copii „prea materialisti“, tocmai de aceea refuza sa-I cumpere fiicei sale, de numai patru ani, jucarii in perioada sarbatorilor de iarna, ci doar atunci cand considera ca merita acest lucru.

- Potrivit ISU Brasov, o duba a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata din cartierul Bartolomeu. In urma impactului, nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja, vagoanele sunt incarcate cu motorina, insa nu sunt…

- Primaria Bistrița pare extrem de generoasa cand vine vorba despre iluminatul festiv de Craciun. Anul acesta, municipalitatea a alocat aproape 70.000 de euro pentru beculețe și figurine pe care le vom admira maxim doua luni.

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, reactioneaza la acuzatiile lansate de Victor Ponta in ultimele doua zile la adresa lui Liviu Dragnea. Intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, Manda vorbeste posibila audiere a lui Ponta in Comisie.Fostul…

- Augustin Matei a pus, la numai 36 de ani, Pucioasa, pe lista orașelor care gazduiesc un reprezentat al exclusivistei bresle a watchmaker-ilor, cei care manufactureaza ceasuri, scrie gazetadambovitei.ro . Primul ceas Augustin a fost gata acum 2 ani, de Craciun, dupa o munca de 4 ani. Watchmaker-ul…

- Primaria Craiova vrea sa plateasca din bugetul local aproape 140.000 de euro unei firme pentru organizarea unui targ de Craciun și a unui concert de Revelion, la care sa participe artiști romani, imparțiți pe categorii valorice. O parte din acești ...

- Minerii și energeticienii nu pot beneficia de salarii marite anul acesta, dar nu ar fi exclus ca prima de Craciun sa fie mai mare decat anul trecut. Depinde de economia la fondul de salarii, a spus Sorin Olaru, director adjunct la Resurse Umane...

- Luni dimineata, Mariah Carey avea planuita o interventie live pentru a vorbi despre concertele de Craciun. Numai ca, odata intrata in direct, prezentatorul Piers Morgan a schimbat ordinea discutiei si a intrebat-o pe artista de 47 de ani despre evenimentul socant ce a avut loc in Las Vegas si care s-a…