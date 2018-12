Covorașele auto Gledring premiate de AUTO BILD Editorialul AUTO BILD Slovenia, a decis sa acorde un premiu companiei GLEDRING care produce covorașe auto din cauciuc și tavițe pentru portbagaj. Aceste produse sunt importate in Romania de catre BestAutoVest.ro . Gledring a dovedit caincrederea in marca și produsele lor este pe deplin justificata. Gama lor de produse din cauciuc a reușit sa devina recunoscuta in intreaga lume ca fiind un brand inovator, de inalta calitate și durabila. Compania acorda o mare importanța utilizarii și aspectului sau elegant, care este perfect completat de aspectul vehiculului. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

