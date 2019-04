Covor de lalele de aproape 1500 de metri pătrați, la Istanbul Daca vreți sa vedeți cum arata un covor de aproape 1500 de metri patrați, format din lalele, atunci trebuie sa ajungeți la... Istanbul. Acolo a inceput cel mai mare festival dedicat acestei flori, ocazie cu care a fost realizat și acest covor, din aproape 600 de mii de lalele, de 4 culori. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

