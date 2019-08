Covăsneni, premiați în cadrul programului „Mol pentru promovarea talentelor” Trei premii ale ediției de anul acesta a programului „MOL-pentru promovarea talentelor” vor ajunge in județul Covasna. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele celei de-a 14-a ediții a programului MOL – pentru promovarea talentelor. Potrivit organizatorilor, la ediția actuala au fost inscrise 579 de proiecte, cele mai multe de pana acum. In […] Articolul Covasneni, premiați in cadrul programului „Mol pentru promovarea talentelor” apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

