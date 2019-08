Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Pogoanele, Florin Dumitrașcu a convocat Consiliului Local din Pogoanele in ședința de indata pentru data de 19 iulie 2019, de la ora 9.00. Lucrarile ședinței se vor desfașura in sala de ședințe a Primariei orașului Pogoanele. Pe ordinea de zi a ședinței apar șapte proiecte de hotarare…

- Dupa ce Guvernul Dancila a adoptat o noua Ordonanța de Urgența pentru schimbarea Codului Administrativ, modificare facuta pe placul UDMR, romanii se strang in Piața Victoriei, potrivit stiripesurse.ro.Astfel, duminica, de la ora 17, va avea loc un miting impotriva UDMR-ului și a Guvernului…

- "Primaria Sfantu Gheorghe atrage atentia ca ursii din padurile din jurul orasului pot intra si pe teritoriul zonelor locuite si locatiilor desemnate pentru picnicuri. Din acest motiv, cei care doresc sa se duca in excursie in aceste zone, trebuie sa ia masuri de precautie. Conform sfaturilor specialistilor,…

- "Ziua de astazi este despre Drapelul Național al Romaniei. La 26 iunie 1848 era inregistrata cea dintai menționare oficiala a unui drapel statal romanesc in cele trei culori – albastru, galben și roșu, ca steag al principatului Tarii Romanesti. Aceasta este și semnificația alegerii zilei de…

- Potrivit conducerii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, care a solicitat Ministerului Apararii Nationale sa intervina in acest caz, Primaria a realizat lucrari numai la monumentul central. „Referitor la situatia Parcelei eroilor din Primul Razboi Mondial din cadrul Cimitirului…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa in cazul a 15 fosti si actuali alesi locali. Ilie Lazarescu, primar al comunei Cornea, judetul Caras-Severin, s-a aflat in incompatibilitate in perioada 15 iunie 2016 – 4 ianuarie…

- Doua evenimente comemorative, unul organizat de romani, altul de maghiari, tensioneaza din nou relațiile inter-etnice in Valea Uzului. Organizația Frația Ortodoxa Sf Mare Muncenic Gheorghe va organiza joi, intre orele 17 și 20, manifestari religioase, depuneri de jerbe și coroane dedicate Zilei Eroilor…

- Zeci de copii, elevi și preșcolari de la unitați de invațamant din județ, dar, in premiera, și din Brașov, au anunțat participarea la Festivalul „Tinere talente” ce va avea loc sambata, la Sfantu Gheorghe. Fundația „Mihai Viteazul” are in vedere transformarea evenimentului intr-unul de nivel național,…