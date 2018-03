Covasna: Situaţie stabilă la Căpeni; codul portocaliu, în vigoare până la ora 12,00 Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius Tolvaj, a precizat ca, in cursul noptii trecute, pompierii au patrulat din ora in ora pe dig, constatand ca nivelul apei este in scadere. La stabilizarea situatiei au contribuit si suprainaltarea, precum si consolidarea digului cu saci de pamant, fapt ce a condus la stoparea deversarii apelor. Alerta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

In judetul Covasna situatia critica din satul Capeni s-a stabilizat În judetul Covasna situatia critica din satul Capeni pare sa se fi stabilizat, dupa ce digul de protectie din apropiere a fost supraînaltat si consolidat cu saci de nisip. Pericolul nu a fost înlaturat,…

