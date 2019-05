Stiri pe aceeasi tema

- O poarta secuiasca de mari dimensiuni a fost amplasata, luni dupa-amiaza, în preajma altarului de unde Papa Francisc va oficia liturghia de la Sumuleu Ciuc, în data de 1 iunie, initiativa apartinând autoritatilor din Harghita, Covasna si Mures.

- NU guvernul decide unde au murit Eroii Romani, ci Istoria. Negocierile politice nu pot sterge sangele romanilor. Exista o intreaga dezbatere pe tema amplasamentului Cimitirului de la Valea Uzului, daca acesta apartine de Bacau sau de Harghita; bineințeles ca apartine de Bacau, caci așa spun actele cadastrale,…

- Patru barbati cu varste cuprinse intre 45 si 58 ani, din Harghita, au fost adusi de politisti, joi, cu mandate de aducere la sediul IPJ Harghita, in dosarul penal privind infractiunile de la Valea Uzului, potrivit agerpres.ro.Totodata, politistii au ridicat si probe in vederea continuarii…

- Romanii din judetele Harghita, Covasna si Mures se declara solidari cu candidatul independent la alegerile europarlamentare George Simion, batut de extremisti maghiari la Cimitirul International al Eroilor Valea Uzului. Acestia isi exprima public indignarea fata de actiunea antiromaneasca ostentativa…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita Ministerului Apararii Nationale (MApN) sa intervina pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare a Cimitirului International al Eroilor din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa…

- Cinci persoane de diferite profesii din municipiul Sfantu Gheorghe vor primi luna aceasta titlul de „Cetatean de onoare al comunitatii romanesti”, conferit de Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, in semn de pretuire si recunostinta pentru activitatea publica si profesionala…

- Sosirile turistilor in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat o crestere cu 9,3% an ianuarie, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent. Sosirile turistilor romani au reprezentat 90,4%, in timp ce turistii straini au reprezentat 9,6% din numarul total de sosiri.…

- Reprezentantii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) au avut miercuri, la Bucuresti, o intrevedere cu premierul Romaniei, Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in cadrul careia le-au prezentat problemele identitare cu care se confrunta…