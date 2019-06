Stiri pe aceeasi tema

- Exercitii demonstrative de aparare in caz de atac cu arme albe si de foc, precum si prezentarea tehnicii folosite de firmele de paza in desfasurarea activitatilor zilnice vor avea loc, joi, la sediul Primariei sectorului 2, in cadrul celei de-a doua editii a Targului produselor si serviciilor de securitate.…

- USR Timis nu sta prea mult sa savureze succesul alegerilor europarlamentare si se pregateste deja sa atace administratia locala. Organizatia politica vrea sa schimbe administratia locala si judeteana, iar in curand va avea desemnat si un candidat propriu la postul de edil-sef al Timisoarei. Timisoara…

- Proiectul de lege privind dublul standard, initiat de liderul PSD Liviu Dragnea si de deputatul Valeriu Steriu a fost depus, marti, la Parlament, si prevede sanctionarea comercializarii produselor si serviciilor "falsificate supuse dublului standard" cu amenda de maxim 4% din cifra de afaceri. "In…

- Marius Maroșan candideaza ca independent pentru un post de consilier local la Dublin. Este primul și singurul roman inscris la alegerile locale din Irlanda. Alegerile locale din Irlanda vor avea loc la sfarșitul lunii mai, impreuna cu alegerile pentru PE. Romanul Marius Maroșan, care a obținut in anul…

- "Urgenta este pentru urgenta" "Urgenta este pentru urgenta" - se numeste campania prin care Ministerul Sanatatii si Departamentul de Specialitate din Ministerul de Interne le reamintesc cetatenilor ca numarul 112 trebuie apelat doar în caz de nevoie. Anul trecut, din…

- Ministerul Fondurilor Europene a lansat, astazi, 26 martie 2019, prima campanie de promovare din ultimii 6 ani.Materialele campaniei „Bani europeni pentru idei romanești” vor fi promovate la nivel național, in mass-media, timp de 5 luni. Citește și: Adrian Nastase, complet DEZLANȚUIT…

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au anuntat, vineri, ca s-au inscris la editia din acest a Maratonului International Sibiu, din 1 iunie, considerat cel mai mare eveniment filantropic de alergare din Romania, pentru a sustine doua din cele 40 de proiecte propuse de sibieni.…

- Romani din intreaga țara, dar și de peste hotare, și-au suspendat activitatea, vineri, 15 martie, de la ora 15.00, timp de 15 minute. Mesajul este unul clar: Avem nevoie de autostrazi! La București, Piața Victoriei a fost blocata. De asemenea, circulația a fost oprita pe Bulevardul Aviatorilor. Campania…