- IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LA NIVEL REGIONAL IN 2019 ȘI PREGATIREA VIITOAREI PERIOADE DE PROGRAMARE 2021-2027 In data de 11 septembrie 2019, incepand cu ora 11, la Conacul Benke din Moacșa – județul Covasna, va avea loc ședința trimestriala a forului decizional al Regiunii Centru. La reuniunea…

- O veche centrala termica dezafectata din Targul Secuiesc se va transforma intr-un incubator de afaceri nou si modern. Este cel de-al doilea incubator de afaceri ce se va construi in Regiunea Centru cu finantare prin Programul Operational Regional in perioada 2014-2020. Contractul de finantare a fost…

- Viitorul incubator de afaceri va gazdui firme mici si mijlocii din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor, oferindu-le spatii si echipamente la pret avantajos. mentioneaza sursa citata. "Acest incubator de afaceri va oferi spatii si logistica pentru 16 societati comerciale,…

- Mai exact, in structurile de primire turistica din Regiunea Centru au fost inregistrati, in luna mai, 260.615 de turisti, ceea ce reprezinta 23,6% din numarul la nivel national, fiind in crestere cu 17,7% fata de aprilie. In luna mai 2019, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, in…

- PREZENTAREA PUBLICA A UNUI STUDIU PRIVIND REALIZAREA UNUI TERMINAL MULTIMODAL IN JUDEȚUL ALBA – REGIUNEA CENTRU Peste 30 de reprezentanți ai administrației publice locale și județene au participat la evenimentul organizat la sediul ADR Centru din Alba Iulia pentru prezentarea și dezbaterea concluziilor…

- Președinta CJ Sibiu, Daniela Cimpean a participat marți, 25 Iunie, la Covasna, la ședința trimestriala a Consiliului pentru Dezvoltare Centru (CDR), care este forul decizional al Regiunii Centru. Read More...

- Primul contract din Regiunea Centru care vizeaza reducerea emisiilor de carbon prin imbunatațirea transportului public și a mobilitații urbane a fost semnat azi la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, de catre directorul general Simion Crețu și primarul orașului Cugir, Adrian Teban, in…

