Directia Sanitar-Veterinara (DSV) Covasna a anuntat, vineri seara, aparitia virusului pestei porcine africane in judet. Potrivit conducerii institutiei, virusul a fost confirmat la doua cadavre de porci depistate intr-o groapa de gunoi de la marginea municipiului Sfantu Gheorghe. Din investigatiile preliminare a rezultat ca animalele au fost crescute intr-o gospodarie din municipiu timp de aproape un an, fiind furajate preponderent cu resturi alimentare provenite inclusiv din tomberoane si platforme de gunoi. "In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala…