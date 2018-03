Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.…

- Cod rosu de inundatii pe raurile Homorodul Mic si Homorodul Mare Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a instituit cea mai severa atentionare de inundatii, COD ROSU, pentru bazinele hidrografice ale râurilor Homorodul Mic si Homorodul Mare din judetele Harghita si…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Mai multe gospodarii din comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni au fost inundate. "Se actioneaza cu motopompe pentru evacuarea apei. Nu au fost afectate locuinte, apa a patruns doar in curti", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Arges, capitan Madalina Epure. Judetul Arges se afla…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare COD GALBEN de inundatii, valabila si pentru județele Cluj, Maramureș și Bistrița-Nasaud. Hidrologii au pus sub avertizare de COD PORTOCALIU de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pâna marti seara, în bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj.

- Hidrologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana sambata la pranz, pe rauri din bazinul hidrografic Desnatui situat pe raza judetelor Mehedinti si Dolj. Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 9 martie, ora 17:30…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, de miercuri, 7 martie, ora 14 și pana vineri, 9 martie, ora 14, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare hidrologica de cod galben, valabila incepand de astazi, pana in maine, la ora 12.00. Printre bazinele hidrografice afectate se numara si cele din judetele Arad, Timis si Caras-Severin. Sunt vizate raurile Crisul Alb, Bega,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Maine va pleca la tratament balnear a doua serie de pensionari și asigurați ai sistemului public de pensii, pentru care județului Vaslui i-au fost repartizate 85 de bilete, in situația in care numarul solicitarilor este de 150. In seria I, au beneficiat de tratament balnear 78 de pensionari și asigurați.…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- Medicamentele cumparate online sunt un pericol pentru sanatatea pacientilor Medicamentele cumparate online reprezinta, de multe ori, un pericol pentru sanatatea pacientilor. Acestia cer modificarea legislatiei în domeniu, în contextul în care numarul anunturilor de acest…

- UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la…

- In comunele Aita Mare, Brateș, Comandau, Dalnic, Dobarlau, Valcele și Varghiș nu funcționeaza in prezent nici un cabinet stomatologic. In anul 2018 exista localitați ai caror locuitori trebuie sa se deplaseze mai bine de 10 kilometri pana la cel mai apropiat cabinet stomatologic. Deși, la ora actuala,…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc/s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus unitatilor subordonate monitorizarea zonelor de competenta si adoptarea masurilor pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta ce pot aparea, avand in vedere atentionarea hidrologica de cod galben valabila pentru 15 judete…

- O atentionare cod galben emisa de hidrologi si vizand scurgeri importante pe versanti, viituri rapide si cresteri de debite pe unele rauri din cincisprezece judete a intrat in vigoare sambata dimineata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizand ca sunt posibile inundatii…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. Read More...

- Danila Milos, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Caras-Severin, a prezentat, in cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice, o analiza asupra dinamicii bolilor cronice in judet, realizata la nivelul institutiei in perioada 2010 – 2017.…

- In vederea determinarii angajatorului sa solutioneze revendicarile cerute, angajatii Sistemului de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud au declansat astazi incepand cu ora 9.00 o Greva Japoneza fara afectarea activitatii, purtand banderole albe la mana stanga inscriptionate cu mesajul "GREVA" si afisand…

- Fluviul Sena, care s-a revarsat peste strazile din Paris, a ajuns, ieri dimineata, la aproximativ 5,82 metri, iar autoritatile se asteapta ca nivelul apei sa inceapa sa scada astazi, informeaza site-ul postului BBC. Mai multe zone de periferie sunt inundate, iar o parte din locuitori se deplaseaza cu…

- Cinci centre balneare din judetul Covasna, construite prin proiectul "Drumul apelor minerale", au fost vizitate anul trecut de peste 20.000 de turisti, iar administratorii acestora se asteapta ca numarul vizitatorilor sa creasca in urma punerii in functiune a unor camere saline. "Noutatea…

- Superstarurile sunt intotdeauna ținta perfecta pentru hackeri, mai ales cand vor lansa o melodie noua. Din aceeași cauza, Daddy Yankee a fost fortat sa isi lanseze mai devreme piesa decat si-ar fi dorita.

- Una dintre vocile care au ramas in memoria oamenilor este cea a persoanei care prezenta la radio, pe vremuri, cotele apelor Dunarii. Aceasta aparține actorului Anton Filip. Mulți dintre noi iși amintesc foarte bine vocea crainicului care prezenta cotele apelor Dunarii la radio, cu ani in urma. Insa,…

- Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii noiembrie 2017 a fost in judetul Brasov de 182.779 persoane, aproximativ egal cu cel inregistrat la sfarsitul lunii precedente. Fata de luna noiembrie a anului 2016, numarul salariatilor a fost mai mare, insa, cu 6.547 de persoane. Astfel, Brasovul se mentine…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Exploatarile miniere Rosia si Jilt sunt aproape blocate din cauza imposibilitatii de a aplica programul de expropriere. Este vorba in principal de legislatia restrictiva care impiedica societatea sa faca defrisari in domeniul silvic. Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia, a anuntat ca…

- Debitul Dunarii, la intrarea in tara, se anunta in crestere in urmatoarea saptamana, pana la 8.000 de mc/s, cu aproape 3.000 mc/s peste media multianuala a lunii ianuarie, arata prognoza de medie durata publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).Conform hidrologilor,…

- La nivelul Administrației Bazinale de Apa Argeș – Vedea a fost definitivata lista obiectivelor de investiții (noi și in derulare) cu finațare de la Bugetul de Stat, propunerile urmand a fi inaintate spre aprobare Administrației Naționale “Apele Romane”. Printre lucrarile propuse sunt: ”Regularizare…

- UPDATE: Conform informatiilor oferite de reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramures, raul Sasar a fost poluat in cursul zilei de luni, 8 ianuarie. In urma sesizarilor primite, specialistii institutiei s-au deplasat in amonte, pentru a identifica sursa poluarii. Din primele cercetari,…

- Nivelul fluviului Rin din sud-vestul Germaniei inregistreaza "o crestere puternica" de debit, a informat sambata dimineata o purtatoare de cuvant a autoritatii responsabile pentru gestionarea inundatiilor din orasul Mainz, citata de DPA. Fluviul a iesit deja din matca in mai multe locatii…

- Medicii de familie care nu au semnat pana miercuri actele aditionale la contractele cu casele de asigurari de sanatate din judete au acordat consultatii pro bono, insa nu au eliberat retete pentru medicamente compensate sau gratuite ori trimiteri pentru servicii decontate de CAS. Directorul general…

- La nivelul Administrației Bazinale de Apa Argeș – Vedea a fost definitivata lista obiectivelor de investiții (noi și in derulare) cu finațare de la Bugetul de Stat, propunerile urmand a fi inaintate spre aprobare Administrației Naționale “Apele Romane”. Printre lucrarile propuse sunt: ・ Regularizare…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Codurile de avertizare transmise de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au intrat in vigoare deja. In Maramureș, raul Mara s-a revarsat, noua gospodarii fiind inundate.

- Cladirile degradate ale Arhivelor Nationale din Cluj pun in pericol angajatii Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee…